Des terrains gratuits à Val-Alain pour attirer de jeunes familles

Le 9 mai, la Corporation de développement économique (CDE) de Val-Alain a lancé son programme de dons de terrains d’une superficie de 1400 mètres carrés environ. Valeur estimée : à peu près 12 000 $. Un sérieux coup de pouce pour les potentiels acheteurs.

Ça peut servir de mise de fonds pour quelqu’un qui a un peu moins de moyens , considère Matthieu Giroux, le président de la CDE . Seule condition pour profiter de cette offre : faire construire une maison unifamiliale de 175 000 $ minimum dans les 18 mois suivant la signature de l’entente de cession.

On avait trois terrains à donner au moment du lancement. Il y en a déjà un qui a trouvé preneur et la Municipalité reçoit beaucoup d’appels. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on s’attend à donner les deux autres terrains sans problème , poursuit Matthieu Giroux.

Chargement de l’image D'ici un an, la rue des Érables à Val-Alain affichera un tout autre aspect. Pour l'instant, simple chemin en cours d'asphaltage, elle sera prochainement ouverte à la circulation et bordée de maisons. Photo : Radio-Canada / Vincent Pichard

Ces terrains se situent dans la rue des Érables, à Val-Alain. Une rue qui se résume pour l’instant à un chemin en cours d’asphaltage, bordé d’arbres et de végétation. Mais d’ici un an, elle arborera un tout autre aspect.

Il va y avoir beaucoup, beaucoup de maisons construites ici , assure le maire, Daniel Turcotte. Dans cette voie, la Municipalité possède 11 terrains — localisés à côté des 3 de la CDE —, qu’elle a décidé de vendre à un prix inférieur à celui du marché.

Nous en avons déjà quatre de partis. Des personnes viennent bientôt nous rencontrer pour en réserver d’autres. Sous conditions, les acquéreurs pourront bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 8000 $, versée par la CDE . La même qui est accordée à tout nouvel acheteur d’un terrain à Val-Alain.

Bilan positif à Sainte-Apolline-de-Patton

L’aménagement de la rue des Érables n’est qu’un début, d’autres axes résidentiels parallèles à cette rue vont voir le jour. Présentement, on en est à la phase 1. Après, il y aura une phase 2, puis une phase 3.

En plus des habitations, un centre multifonctionnel, un parc de jeux et un Centre de la petite enfance (dont l’ouverture est programmée au début de l’été 2023) sortiront de terre dans le secteur. Un nouveau cœur de ville en somme est en gestation.

Nous décentralisons tranquillement le centre. Ce centre sera plus dynamique avec une meilleure offre de services et d’infrastructures , s’enthousiasme Daniel Turcotte.

C’est la première fois que la CDE de Val-Alain propose de céder gratuitement des terrains et il se pourrait que ce ne soit pas la dernière.

Chargement de l’image Le maire de Val-Alain, Daniel Turcotte (à gauche), et le président de la Corporation de développement économique de Val-Alain, Matthieu Giroux (à droite), constatent avec satisfaction que les terrains constructibles de la rue des Érables suscitent de l'intérêt. Photo : Radio-Canada / Vincent Pichard

Si le programme marche bien et que ça continue de bien aller comme ça, on espère en faire d’autres dans les prochaines années , révèle Matthieu Giroux.

D’autres municipalités avant celle de Val-Alain ont mis en place des initiatives similaires. L’été dernier, Sainte-Apolline-de-Patton, au sud de Montmagny, avait organisé un vaste concours. Deux prix étaient à gagner : un terrain et la location gratuite d’une maison pendant un an.

Plus de 200 participants avaient tenté leur chance. La maison à louer qui était mise en jeu fait depuis le bonheur d’un couple de Montréal et de leurs six enfants. Un an après, le maire de Sainte-Apolline-de-Patton dresse un bilan positif de l’expérience.

Notre école primaire a été sauvée grâce à ça. On n’avait pas assez d’élèves. On est toujours ouvert à faire ce qu’il faut pour améliorer notre municipalité. Donc oui, on serait prêt à refaire un concours , confie Bruno Gagné, le maire.

Les envies de verdure et de calme des citadins

Encore plus loin dans le passé, Saint-Louis-de-Blandford, au Centre-du-Québec, s’est, elle aussi, mise à donner des terrains pour gonfler sa population, et ce, à plusieurs reprises.

Ça nous a apporté de nouveaux résidents, dont la très grande majorité sont restés et sont encore avec nous aujourd’hui , souligne Yvon Barrette, qui n’était pas encore maire à l’époque.

Les municipalités rurales ont le vent en poupe. La pandémie de COVID-19 a (r)éveillé les envies de verdure et de calme d’un nombre grandissant de citadins.

Chargement de l’image Les terrains qui longent la rue des Érables à Val-Alain, pour le moment vacants, sont en cours d'acquisition. Sur les 14 disponibles, 5 ont déjà trouvé preneurs. Photo : Radio-Canada / Vincent Pichard

À l’issue du dernier recensement effectué l’année dernière, Saint-Louis-de-Blandford comptait près de 1200 habitants; la population de Val-Alain tutoie maintenant le millier. Ces données sont en croissance.

Chaque année, on a beaucoup de demandes de permis de construire. C’était déjà le cas avant la pandémie. Ça s’est encore accéléré depuis. On n’a jamais vu ça , avoue Daniel Turcotte.