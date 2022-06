La conversion des vélos pour les rendre électriques gagne en popularité

De plus en plus de cyclistes sont adeptes du vélo à assistance électrique et un nouveau marché est en pleine expansion en ce moment au Québec, celui de la modification de vélos réguliers pour les rendre électriques.

Dans la boutique Cycles Amadeus, à Arvida, une centaine de vélos ont passé entre les mains de Jean Simard l'an dernier pour les équiper d’un moteur électrique.

Celui qui est chef mécanicien de la boutique saguenéenne s'est spécialisé dans la conversion de vélos. En trois à quatre heures, il est capable de les transformer en vélos électriques.

Des fois les gens me demandent: "Ah, mon vélo, il se met électrique?" Présentement, le vélo a l'air dans un piètre état, mais ce n’est pas le cas, c’est purement de la saleté, explique-t-il, en montrant un vélo en attente d’être transformé. Quand on l’a tout démonté et nettoyé, ils reviennent comme neuf.

Jean Simard a commencé à modifier des vélos pour son usage personnel en 2004, avant d'ouvrir sa boutique en 2010. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

« Ça nous montre que même si le vélo a plusieurs années, on est capable de le convertir et ça va faire un très bon vélo dans le futur. » — Une citation de Jean Simard, chef mécanicien chez Cycles Amadeus

Le coût de l’opération est d’environ 3000 $. Et la demande est au rendez-vous. Ça se double chaque année, c'est aussi radical que ça , souligne-t-il.

Le pédalier classique est alors remplacé par un pédalier motorisé, le cadre est percé pour y installer la batterie et la programmation est ajustée aux demandes du client.

Une façon de retrouver la forme

Parmi ses clients, Denis Pagé, 77 ans, s’est mis au vélo après avoir été opéré au cœur il y a une quinzaine d’années.

À 77 ans, Denis Pagé fait le tour du lac Saint-Jean chaque été à bord de son vélo électrique. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

L’assistance électrique lui a permis de faire le tour du lac Saint-Jean chaque été depuis, alors qu’il pensait ne plus pouvoir monter sur un vélo de sa vie.

« C’est ce qui me met en forme. L’assistance électrique, c’est pas 100% de vélo, mais au moins on pédale, et on fait de l’exercice. » — Une citation de Denis Pagé, cycliste

Et on n’est pas obligé de mettre l’assistance au complet, explique-t-il. Au fur et mesure qu'on revient en forme on met moins d'assistance. Ça nous permet de rendre nos jambes plus fortes et nos bras.

Denis Pagé s'est mis au vélo à assistance électrique après une opération au coeur. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

D’après un reportage d’Ainhoa Ibarrola