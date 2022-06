20 recommandations à la SHA après l’enquête du coroner sur la mort de Samwel Uko

Plus de 20 témoins sont revenus sur les événements qui sont survenus le 21 mai 2020, quand Samwel Uko s’était rendu à l’hôpital général de Regina pour recevoir des soins, sans succès.

Le corps sans vie du jeune homme avait été retrouvé dans le lac Wascana plus tard dans la soirée. Son décès est attribué au suicide.

Le jury du coroner demande à la SHA de mettre l’accent sur la dignité des patients, à travers des rencontres de personnel et par le biais de courriels.

Il demande à l’organisme de santé provincial que tout le personnel travaillant dans les unités de soins intensifs reçoivent des formations sur des stratégies de désescalade dans des situations à haute tension et qu’une infirmière psychiatrique soit présente sur les lieux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les membres du jury recommandent aussi fortement à la SHA de former tout son personnel sur la diversité, la santé mentale et les préjugés. Ils leur demandent d’inclure dans ces formations les enjeux autour du racisme institutionnel, du racisme interpersonnel, du racisme internalisé et des préjugés inconscients.

L’oncle de Samwel Uko, Justin Nyee se dit satisfait des recommandations du jury.

« Ils ont vu ce que nous avons vu. On n’a pas besoin d’être aveugle pour voir qu’il y avait un élément de racisme dans ce qui est arrivé à Samwel. » — Une citation de Justin Nyee, oncle de Samwel Uko

Justin Nyee affirme vouloir continuer de se battre pour que les gens souffrant de troubles de santé mentale puissent obtenir le soutien nécessaire. Ce combat, dit-il, sera mené à la mémoire de Samwel Uko.

La SHA ne s’est pas prononcée sur les recommandations du jury jusqu’ici.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti et de Kassandra Lebel