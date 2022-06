Avis de santé publique aux T.N.-O. après la découverte de carfentanil à Hay River

La drogue est considérée comme l’une des plus toxiques, selon certaines études, soit 10 000 fois plus toxique que la morphine, 4000 fois plus toxique que l’héroïne et 100 fois plus toxique que le fentanyl , peut-on lire dans le communiqué.

La détection de cette drogue aux TNO est préoccupante pour toutes les collectivités , précise la médecin hygiéniste en chef du territoire, la Dre Kami Kandola.

« Tous ceux qui consomment ou fournissent des drogues illicites aux T.N.-O., y compris les consommateurs expérimentés, ainsi que ceux qui prennent part à la lutte contre les drogues illicites, devraient être informés de la présence de carfentanil dans les drogues aux T.N.-O. » — Une citation de Dre Kami Kandola, administratrice en chef de la santé publique

Les autorités soulignent qu’une personne souffrant d’une surdose pourrait nécessiter plus d’une dose de naloxone et que les témoins sont invités à communiquer rapidement avec les services ambulanciers.

Les symptômes de surdose incluent les lèvres et les ongles bleus, la peau froide et moite, une respiration lente ou interrompue ou des étouffements et l’impossibilité de se réveiller.

Le communiqué souligne qu’il ne faut en aucun cas toucher ou manipuler le carfentanil ni le fentanyl, puisqu’un simple contact avec ces substances peut occasionner des conséquences désastreuses, voire la mort .

Les autorités rappellent aux témoins qu’ils sont protégés de toute accusation pour possession simple de substances illicites par la Loi sur les bons samaritains.