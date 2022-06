Les libéraux ontariens dans le flou après la débâcle électorale

Les libéraux ont obtenu presque le même pourcentage de votes que le NPD à l'échelle provinciale (23,8 % et 23,7 %, respectivement), mais ces voix n’ont pas été assez concentrées dans des circonscriptions particulières.

Ils ont 8 sièges - comparativement à 31 pour les néo-démocrates. Insuffisant pour que la formation politique obtienne la reconnaissance d'un parti officiel.

Du côté d’Ottawa-Vanier, les célébrations autour de la réélection de la députée Lucille Collard ont un goût doux-amer.

C’est un peu dur de réconcilier les résultats obtenus hier avec tout l’appui que les Ontariens nous donnaient par rapport aux idées qu’on avançait qui étaient finalement leurs idées issues de leurs priorités , dit-elle. Steven Del Duca avait des très bonnes idées, c’est un très bon chef qui gagnait à être reconnu.

Lucille Collard a été réélue dans sa circonscription d'Ottawa-Vanier. Elle sera accompagnée de sept autres députés libéraux à Queen's Park. Photo : Radio-Canada

L’heure est déjà à l’analyse de la défaite et des moyens d’aller de l’avant.

« Va falloir faire un retour, se questionner sur ce qui a pas fonctionné, ce qu’on peut faire mieux. » — Une citation de Lucille Collard, députée libérale dans Ottawa-Vanier

Le parti parle déjà d'une reconstruction, explique-t-elle.

On va continuer à faire de notre mieux pour promouvoir les idées de notre parti, mais aussi s'assurer que le gouvernement est redevable aux citoyens de l'Ontario.

Elle cite notamment la protection de l'environnement et des droits des francophones en matière de santé et d’éducation.

Pas encore de candidature à la chefferie

Personne ne s’est encore porté candidat à la succession de Steven Del Duca. Mitzie Hunter faisait partie de la course à l’élection à la tête du parti en 2020 et l’une des huit représentants libéraux qui iront à Queen’s Park.

Elle est perçue comme une possibilité, mais refuse de s’avancer.

C’est très tôt. Je suis certainement flattée de recevoir ces pensées de la part des gens. Mais avoir couru pour le leadership et savoir ce que cela implique, c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie.

Affiliée au parti libéral, Mitzie Hunter est députée provinciale de Scarborough-Guildwood depuis 2013. Photo : CBC

Mme Collard souhaite que le parti adopte ce qu’elle appelle une politique positive, présentée comme inclusive et collaborative.

Les gens sont tannés de voir autant de cynisme, autant de chialage en politique puis les gens prêtent plus attention puis ça se reflète un peu dans ce qu’on a vu hier dans les résultats de la participation , affirme-t-elle.

Jeudi, seuls 43,5 % des électeurs se sont exprimés dans la province, marquant une abstention record.

Stratégiquement, va falloir se questionner sur comment on va de l'avant, comment on décide d'un nouveau leadership , continue Mme Collard.

Gabriel Sekali, le directeur des politiques pour le Parti libéral ontarien, demeure pugnace.

On va continuer à se débattre, on l'a fait depuis les quatre dernières années et on va continuer à le faire , déclare-t-il.

Avec les informations de Katherine Brulotte et de Lorenda Reddekopp, CBC.