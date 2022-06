Loger les travailleurs étrangers, un problème à Sept-Îles

C’est entre autres le cas de la pharmacie Jean Coutu de Sept-Îles. La copropriétaire, Jessy Brisson, tente d’attirer des travailleurs qui viennent de l'extérieur, mais le manque de logement met un frein à son projet.

Jessy Brisson souhaite attirer des pharmaciens et des techniciens de l'extérieur.

Pour faire face au problème, elle a acheté une maison qu’elle a par la suite convertie en deux logements. Il s’agit d’un investissement de plusieurs centaines de milliers de dollars. C’est sûr que c’est de gros frais qu’on doit subir, mais on n’a pas le choix de le faire si l’on veut être attractif et attirer des gens , a expliqué Mme Brisson. Elle affirme aussi qu’il est difficile de trouver l’expertise nécessaire pour ce type d’emplois.

Ce n’est pas la seule entreprise à vivre cette situation. C’est un problème que la firme de recrutement H360 partage également. Selon le coordonnateur régional de Recrutement H360, Wayne Malouin, le problème de main-d’œuvre est tout aussi criant que celui du logement.

« […] on n'est pas capable non plus de pourvoir des postes localement. Il est là le problème à Sept-Îles. »