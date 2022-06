D’anciens réfugiés hongrois deviennent famille d’accueil pour des Ukrainiens

Plus de 45 ans après être arrivé au Canada, un couple de réfugiés hongrois a choisi d'accueillir quatre Ukrainiens.

Il y a plusieurs années que la maison d’Arnold et Erzsebet Szabo n’avait pas été aussi animée. Au hongrois et à l’anglais se marie maintenant l’ukrainien depuis l’arrivée, il y a un mois, de deux familles ayant fui la guerre qui ravage leur pays.

Le 10 mai, Nataliia et sa fille Anhelina sont arrivées à Edmonton. Elles étaient accompagnées de la belle-sœur de Nataliia, Olena, et du fils de cette dernière, Arsenii.

[Arnold et Erzsebet] nous attendaient avec des drapeaux ukrainiens avec nos noms écrits dessus , raconte Anhelina. Ils étaient pleins d’amour.

Quand la guerre a commencé, nous étions d’abord en colère et puis nous étions désespérés , explique Erzsebet. Et puis nous nous sommes demandé si nous pouvions faire quelque chose.

Un long voyage

Au même moment, Nataliia, Anhelina, Olena et Arsenii entamaient le long exode qui allait ultimement les mener dans le sud-est d’Edmonton. Les deux familles résidaient à proximité de l’aéroport international de Kiev. Dès les premières heures du conflit, le 24 février, la région a été la cible de bombardements.

Les quatre Ukrainiens, accompagnés du mari d’Olena, Andrey, se sont rendus chez les parents de ce dernier. Ils craignaient cependant que la capitale ne soit encerclée par l’armée russe et ont donc décidé de reprendre la route deux jours plus tard.

Ils ont poursuivi la route pendant quatre jours pour atteindre la frontière polonaise. Andrey a dû rester derrière. Le gouvernement ukrainien interdit aux hommes de plus de 18 ans de quitter le pays.

Plusieurs banlieues de Kiev ont été la cible de bombardements pendant les premières heures du conflit. Photo : afp via getty images / SERGEI SUPINSKY

De leur côté, Arnold et Erzsebet s'étaient inscrits sur un site web qui réunit des familles d’accueil potentielles et des réfugiés. Après quelques jours, ils ont été en contact avec les quatre Ukrainiens. Après plusieurs messages textes, ceux-ci décollaient finalement à destination du Canada.

Les quatre nouveaux résidents de la capitale albertaine vivent dans deux chambres au deuxième étage de la maison du couple de retraités. En faisant appel à de l’anglais approximatif, de la patience et de la bonne volonté, ils parviennent à surmonter la barrière linguistique.

« Les choses sont très simples chez nous, ça tourne autour de petits plaisirs comme cuisiner ensemble et partager un bon repas. » — Une citation de Arnold Szabo

Les Ukrainiens qui arrivent au Canada n’ont pas le statut de réfugiés. Ils ont accès à un permis de travail de 3 ans octroyé grâce à un programme spécial mis sur pied par Ottawa. Cela signifie qu’ils n’ont pas accès au même niveau d’aide financière que des réfugiés traditionnels.

L'Ukraine omniprésente

L’ambiance paisible qui règne dans la maison d'Arnold et Erzsebet ne suffit cependant pas à panser les blessures du déracinement. Pour Anhelina, il est impossible de ne pas penser à ce qui se passe en Ukraine.

« Je voudrais penser davantage à ce qui se passe ici, mais je me lève le matin en lisant les nouvelles sur l’Ukraine, je me couche le soir avec les nouvelles sur l’Ukraine. » — Une citation de Anhelina Stovbetska

Nous sommes très reconnaissants [envers Arnold et Erzsebet], mais nous n’avons pas choisi de partir. Nous n’avions pas le choix , dit sa mère, Nataliia.

Anhelina Stovbetska et sa mère, Nataliia Kladun. Photo : Radio-Canada / François Joly

Cette dernière dit qu'elle est heureuse d’être loin des explosions et de la peur constante auxquelles ceux restés en Ukraine doivent faire face.

« Je pensais que je vivrais en Ukraine, mais le 24 février, tout a changé. » — Une citation de Anhelina Stovbetska

Anhelina espère pouvoir bientôt travailler pour pouvoir envoyer de l’argent à sa famille, notamment à ses grands-parents, qui dépendent d’une maigre pension pour survivre.

Redonner au suivant

Arnold et Erzsebet entendent cependant leur offrir logement et nourriture aussi longtemps que nécessaire.

« Nous savions dans quoi nous nous embarquions et nous n’allons pas changer d’idée. Tant qu’ils auront besoin de nous, mon compte en banque est ouvert. » — Une citation de Arnold Szabo

Arnold a fui la Hongrie dans les années 1970, après avoir été emprisonné pendant 3 ans pour avoir refusé de faire son service militaire parce que cela allait contre ses convictions religieuses. Le pays était alors dirigé par un régime communiste contrôlé par la Russie.

Il s’est finalement retrouvé au Canada en 1977, et Erzsebet l’a rejoint plus tard. Ils ont été accueillis par une famille hongroise de l’Alberta qui leur a offert un logement et un emploi. Il était naturel pour eux de vouloir faire la même chose pour une nouvelle génération de réfugiés.

Olena et son fils Arsenii. Photo : Radio-Canada / François Joly

Ceux qui nous ont accueillis étaient notre soutien, nos mentors. Nous allions à l’église ensemble , raconte Erzsebet. Ils étaient tout pour nous. Ils étaient notre famille. Quand on passe à travers quelque chose comme ça, c’est facile d’offrir la même chose à quelqu’un d’autre.

Nataliia, Anhelina, Olena et Arsenii s'estiment extrêmement chanceux d’être tombés sur leurs anges gardiens. Ils souhaitent plus que tout le retour de la paix dans leur pays.