Des citoyens de plus en plus alarmés par l’érosion à Charlo, au Nouveau-Brunswick

L’érosion est devenue un problème de sécurité publique, croient la municipalité de Charlo, dans le nord du Nouveau-Brunswick, et plusieurs de ses résidents.

Les pluies diluviennes de la fin de semaine dernière ont aggravé une situation déjà précaire.

Ça fait au-dessus de deux ans, et plus, et personne ne prend action pour réparer les dommages , déplore Pauline Carrier, qui a décidé de prendre elle-même les choses en main.

Pauline Carrier, résidente de Charlo, fait pression pour que les choses changent. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Elle a envoyé des messages avec photos à plusieurs ministères et à son député provincial pour demander à la province d'agir.

Labyrinthe politique

Une très grande quantité d’eau s’est accumulée ces derniers jours. L'eau a monté d'au moins 6 pieds sur le terrain là-bas , dit Mme Carrier.

Lorsque l’eau a fini de s’écouler sous la route 134 vers la mer, elle a causé de l’érosion additionnelle sur deux propriétés, dont celle de ses voisins immédiats, Sarah Doiron et Éric Duguay.

En 2021, une arrivée soudaine d'eau a causé un trou sur le terrain d'Éric Duguay et Sarah Doiron, de Charlo. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L'automne dernier, ce couple nous racontait ne plus savoir vers qui se tourner pour trouver une solution. Ils demandent à la municipalité de payer les réparations, après l’affaissement d’un ponceau sur leur propriété.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Six mois plus tard, le trou sur le terrain de Sarah Doiron et Éric Duguay, à Charlo, est toujours là. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Que ce soit un terrain privé ou non, ça se trouve à être l’eau du village. C’est pas mon eau, mais il y a des millions de litres d’eau qui passent dans notre cour , disait Éric Duguay en novembre.

Ce n'est pas d'ordre privé du tout. C'est vraiment d'ordre public , dit aujourd’hui Pauline Carrier.

La citoyenne se heurte à ce qu’elle qualifie de labyrinthe de politiques .

Il y a beaucoup de négotiations entre le village et le département de Transports, mais ça ne va pas nulle part , affirme-t-elle. Tout ce temps-là, la sécurité de mes voisins, puis des gens de Charlo sont en jeu.

Dégâts causés par la pluie et l'érosion à Charlo, au Nouveau-Brunswick, au printemps 2022. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Ça va se rendre où? , demande le maire

Plus tôt cette semaine, la municipalité a envoyé des lettres aux ministères des Transports, de l'Environnement et de la Sécurité publique.

J'ai demandé à trois ministères de s'assoir avec nous autres, de venir nous voir, puis d'intervenir , déclare le maire du village de Charlo, Gaétan Pelletier.

Gaétan Pelletier est le maire de Charlo au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il reconnaît que ses citoyens se de plus en plus alarmés de cette situation.

Ç’a créé de l'inquiétude non seulement pour les propriétaires [...] de ces deux habitations-là, mais ç’a créé des inquiétudes aussi au voisinage… parce que ça va se rendre où? , dit le maire.

Pauline Carrier sait qu’elle préférerait ne pas savoir jusqu’à quel point le problème peut dégénérer, et c’est pourquoi elle met de la pression maintenant.

Ils attendent-tu qu'une tragédie arrive ou un désastre avant qu'ils prennent action? , demande la résidente. Faut qu'ils bougent, il faut faire de quoi là!

Récemment, les deux propriétés touchées par l'érosion ont été mises en vente.

D’après le reportage de Serge Bouchard