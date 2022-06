Des travaux de 391 000 $ pour entretenir les façades en bois à Saguenay

L’entretien des façades de bois coûtera près de 391 000 $ à Saguenay pour la réfection de six bâtiments cet été.

La majorité de l’enveloppe est dédiée à deux bâtiments municipaux de Jonquière.

Le Centre communautaire Mellon et le chalet du centre plein air Le Norvégien, tous deux construits en 2010, feront l’objet de travaux de 132 000 $ et de 131 600 $, un montant qui n’inclut pas les taxes.

La détérioration précoce des façades en bois de certains immeubles municipaux construits pendant cette période a amené Saguenay à devoir investir dans les dernières années pour les remettre en état.

Le bois avait été mis de l’avant dans ces constructions en raison de sa valeur emblématique pour la région et de son intérêt architectural. Saguenay avait été la première ville à se doter d’une politique qui visait à favoriser l’intégration du bois dans la construction d’édifices publics.

La réfection des façades de bois coûtera cet été près de 391 000 $ à Saguenay. Le bois de la station de pompage situé près du Pavillon des croisières fait partie des façades qui recevront une cure de rajeunissent. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Saguenay procède maintenant à cet entretien régulier en effectuant une rotation des bâtiments touchés aux trois à cinq ans, indique le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau. Le bois va nécessiter plus d’entretien que d’autres surfaces, c’est sûr , a-t-il souligné.

Les travaux qui totalisent un peu plus de 390 915 $ seront réalisés au courant de l’été. Les travaux de sablage, de teinture et de vernis vont permettre de maintenir et d’augmenter la durée de vie de ces façades , a-t-il expliqué.

L'abri situé à côté du Pavillon des croisières, à La Baie, a été construit en 2009. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Deux bâtiments seront également touchés à La Baie, près du Pavillon des croisières, dont la façade en bois a été entretenue l’an dernier.

Le bois de l’abri de service, construit en 2009, et de la station de pompage, tous deux situés à droite du pavillon, feront l’objet d’une cure de rajeunissement.

Petite Maison Blanche et Moulin Riverin

Deux bâtiments faisant partie du site patrimonial du Bassin, à Chicoutimi, figurent également dans la liste.

Le parement extérieur de l’emblématique Petite Maison Blanche, de même que du Moulin Riverin, sera entretenu au coût de 29 000 et de 20 000 $.

La Petite Maison Blanche appartient à Saguenay, alors que le musée qui se trouve à l’intérieur est géré par un organisme.

Le Moulin Riverin, situé sur la rue Price Ouest, abrite le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire de Saguenay. Il a été construit en 1870.

Saguenay compte 42 bâtiments qui ont des façades en bois, selon le Répertoire des constructions en bois d'Alliance forêt boréale.

