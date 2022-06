Christian Pereira prend les rênes de la Fédération des francophones de Saskatoon

Christian Pereira est entré en poste le 16 mai et il se dit prêt à relever les défis qui l'attendent.

« Les deux premières semaines ont été assez chargées parce qu’il y avait beaucoup de choses à faire et l’idée, c’est de redynamiser la fédération et les activités de la fédération. Bien évidemment, il y a beaucoup de tâches quotidiennes. C’est très intéressant, c’est très demandant et c’est aussi un défi très intéressant à relever. »