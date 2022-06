Ce n’est pas la fin du projet des Serres urbaines Notre-Dame, il est en « dormance »

Jeudi, ils ont tenu une session d’information à Propulsion Scène, un espace communautaire situé dans le Vieux-Gatineau, pour donner la chance aux citoyens de comprendre la logique et la rationnelle derrière leurs prochaines étapes.

Le projet n’existe plus. Ce qui a été déposé à la Ville n’existe plus. Il faut repartir complètement un autre projet , a expliqué en entrevue la présidente des Serres Notre-Dame, Lyne Bouchard.

Lyne Bouchard, présidente de Serres urbaines Notre-Dame Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Cependant, la corporation va rester en vigueur. On va continuer à maintenir les obligations corporatives et légales. Et on va probablement [demander à] certains acteurs et partenaires, qui ont travaillé avec nous, de faire une veille sur des programmes de subventions qui pourraient faire repartir la machine.

« On va garder notre main levée et on va avoir notre radar qui est sorti, parce qu’à la moindre occasion de possibilité de relance, on est là. » — Une citation de Lyne Bouchard, présidente des Serres urbaines Notre-Dames

Lyne Bouchard raconte qu’il y avait beaucoup de déception parmi les citoyens venus écouter la présentation, jeudi. Plusieurs ont le sentiment que leur quartier a été abandonné par la Ville, raconte-t-elle.

Ce projet-là était quand même au cœur de toute la revitalisation du quartier. Donc les gens se sentaient un peu dépassés par ça. Je comprends beaucoup leur déception et on a voulu qu’ils gardent l’espoir. Il va peut-être y avoir quelque chose , a-t-elle dit.

Le projet est en dormance et on planifie la relance, a soutenu la présidente. Il suffit juste de trouver de nouveaux fonds, dit-elle.

La mairesse déçue

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a dit en entrevue à Radio-Canada qu’elle était déçue d’apprendre que le projet ait été mis sur pause.

J’aime vraiment ce projet des serres urbaines Notre-Dame, c’est un projet important, c’est un projet auquel je crois , a-t-elle déclaré, avant d’ajouter qu’elle espérait que les promoteurs soumettent bientôt à la Ville une version modifiée de leur projet.

« Si le projet revient dans une autre mouture, la ville va être là pour les accompagner, ça, c’est certain. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

L’enjeu, a-t-elle rappelé, c’est le zonage. Le projet a justement achoppé en avril parce qu’une poignée de résidents ont dit non au changement de zonage du terrain convoité par les promoteurs pour bâtir le complexe d’aquaculture.

La mairesse de Gatineau France Bélisle (archives) Photo : Radio-Canada

Si les promoteurs acceptaient d’adapter leur projet pour qu’ils puissent être bâtis dans un zonage plus large et soumis à plus grand nombre de résidents au cours d’un deuxième référendum, le complexe aurait peut-être une chance de réussir, croit la mairesse.

La mairesse comprend que les promoteurs — des bénévoles pour la plupart — soient fatigués et veulent prendre un temps de repos avant de se lancer dans une démarche aussi complexe. Elle espère seulement que le problème de zonage ne fera pas en sorte que les promoteurs déménagent leur projet dans un autre secteur.

Ce projet-là s’inscrivait dans un projet de revitalisation beaucoup plus large. Il faisait partie d’une relance économique du secteur et d’une vision dans le quadrilatère. Pour cette raison-là, il serait souhaitable qu’on puisse le voir naître dans ce secteur-là. La Ville a déjà mis de l'argent dans le secteur dans cette perspective-là.

Eric Duchemin, directeur scientifique du Laboratoire sur l’agriculture urbaine. Photo : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

Un projet mal ficelé?

La façon dont le projet s’est interrompu est un peu dommage , estime Éric Duchemin, le directeur scientifique du Laboratoire sur l’agriculture urbaine, qui croit qu’il y a clairement eu un manque d’accompagnement quelque part .

Au niveau de l’agriculture urbaine ou des fermes urbaines, on pense toujours que les enjeux sont la production, donc le projet. Mais en réalité, les vrais enjeux sont l’urbanisme et la réglementation , dit-il.

Le projet était prévu dans une zone résidentielle et il aurait fallu que les promoteurs s’assurent que la zone convoitée puisse être transformée en zone commerciale. C’est comme si l’organisme qui portait le projet n’était pas conscient ou n’avait pas été sensibilisé sur le fait que le projet prévu ne pouvait pas s’installer là sans passer par une consultation , dit-il.

Étant donné la nature du projet, M. Duchemin croit qu’il pourrait être construit ailleurs, mais ce n’est pas parce qu’on déplace le projet que les règlements d’urbanisme, d’usage et de zonage dézonage vont le permettre, dit-il.

Pour le moment, ce n’est pas dans les intentions des promoteurs de déménager leur projet ailleurs.

Au grand plaisir du conseiller municipal du Lac-Beauchamp, Denis Girouard, qui soutient avoir appuyé le projet des Serres Notre-Dame depuis le tout début .

Je ne suis pas convaincu que le projet soit complètement mort, mais les gens ont travaillé fort, ils sont épuisés. C’est bénéfique pour tout le monde qu’il y a une pause, de s’asseoir à une table et de regarder les possibilités.

Avec les informations de Catherine Morasse et Rosalie Sinclair