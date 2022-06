Femmes autochtones assassinées : toujours peu d’action trois ans après le rapport

Trois ans après la publication du rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées (ENFFADA), plusieurs militantes manitobaines dénoncent le fait que le gouvernement n’en fait pas assez pour prévenir d'autres meurtres semblables.

Afin d'attirer l'attention sur les recommandations de l'ENFFADA qui restent inachevées, l'abri Rainbow Butterfly a été installé à côté d'affiches détaillant les 231 appels à la justice de l'Enquête.

L'abri est inspiré d'une robe rouge, symbole des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Il est destiné à combattre les idées reçues entourant le meurtre ou la disparition des femmes autochtones, souligne la co-créatrice de Rainbow Butterfly, Angela Lavallee.

J'utilise le mot combat parce que parfois on a l'impression que nous nous battons constamment pour mettre en évidence et partager exactement ce qui se passe avec nous et ce qui nous arrive , explique-t-elle.

L'exposition a été organisée en partenariat avec Wahbung Abinoojiiag, un organisme sans but lucratif qui aide les familles et les jeunes autochtones victimes de violence.

« Trois ans après la publication du rapport, des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre autochtones continuent d'être tuées et portées disparues à un rythme disproportionné. » — Une citation de Angie Hutchinson, directrice générale de Wahbung Abinoojiiag

À Winnipeg, au cours des deux dernières semaines de mai seulement, trois femmes autochtones ont été assassinées.

Des familles qui espèrent plus d’action du gouvernement

Nicole Daniels était âgée de 16 ans lorsqu’elle a été retrouvée morte en avril 2009. Sa tante, Joan Winning, a conservé dans sa bibliothèque une copie du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées.

C’est sa manière de se souvenir de la promesse du gouvernement faite aux familles qui ont partagé leurs histoires lors de l'Enquête. Menée sur deux ans, cette enquête mise sur pied par Ottawa a entendu 1484 survivantes de la violence, leurs proches, et de nombreux experts.

Après avoir entendu parler de la mort de Tessa Perry, Joan Winning a peint la photo d'une femme en robe rouge volant au ciel. Joan Winning est une défenseure des familles de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

Je veux me souvenir des familles qui ont vécu la même chose que nous. Nous n'avons pas parlé en vain... nous voulons que quelque chose soit fait , espère Joan Winning. Selon elle, ces actions doivent venir des plus hauts niveaux du gouvernement.

La nuit où elle est morte, sa nièce a quitté la maison avec un homme d’une cinquantaine d'années. Une autopsie a montré qu'elle avait un taux élevé d'alcool dans son système et qu'elle était morte d'hypothermie. La police a jugé sa mort non suspecte.

Pourtant, Joan Winning explique que l'enquête a révélé que les vêtements de sa nièce avaient été défaits et que son corps était couvert d'égratignures et d'ecchymoses, ce qui l'a amenée à croire que sa nièce avait été assassinée.

Au début, nous avions l'impression d'avoir été entendus , dit-elle, puis quelques mois plus tard, nous avons eu une rencontre avec un détective de la police de Winnipeg et il a totalement rejeté tout ce que nous lui avons dit , souligne la femme.

Plus d’action de la police

Joan Winning espère voir plus de refuges pour les femmes autochtones dans le besoin et pas seulement au centre-ville. Sur la base de ses interactions avec la police, elle souhaite également qu'une meilleure formation en sensibilité culturelle soit offerte aux policiers de Winnipeg.

Après la réunion de la Commission de police de Winnipeg, vendredi, le chef de la police, Danny Smyth, a déclaré que le travail du Service de police avec les communautés autochtones se poursuit. Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de certains des appels à la justice, a-t-il précisé.

Il a souligné que le Service de police de Winnipeg a fait appel à Bonnie Emerson en tant que surintendante de l'engagement communautaire et a embauché Angie Tuesday comme agente de liaison avec les familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Cela me brise le cœur que nous ayons autant de femmes assassinées en si peu de temps, mais nos enquêteurs et nos responsables de l'engagement communautaire font tout ce qu'ils peuvent pour gérer cela , a expliqué le chef de la police de Winnipeg.

Dans un communiqué, le gouvernement provincial a déclaré qu'il avait pris des mesures pour lutter contre la violence fondée sur le sexe, comme le Comité du Cabinet sur la violence fondée sur le sexe du Manitoba.

La province a également souligné l'introduction d'un projet de loi similaire à ce que l'on appelle communément la loi de Clare. Cela permet à une personne de savoir si son partenaire a des antécédents d'abus ou de violence, même si certaines informations pourraient normalement être considérées comme personnelles et au-delà du domaine public.

Avec les informations de Stephanie Cram