Autochtones : un rapport et un plan d’action pour paver « la voie vers la guérison »

Pour marquer le premier anniversaire du Plan d'action pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, l’Alberta annonce des mesures qui, espère-t-elle, permettront de panser les plaies du passé.

Lors d’une conférence de presse, le ministre des Relations avec les Autochtones, Rick Wilson, a annoncé, vendredi, la formation d’un conseil du premier ministre pour faire suite au rapport du Comité de l’Alberta sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Doté d’un mandat de cinq ans, le nouveau conseil du premier ministre sera composé de 12 membres et aura pour mission de guider les actions de la province en matière de lutte contre la violence faite aux membres des communautés autochtones.

Le rapport sur lequel il s'appuie  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) a été réalisé dans le sillage de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et remis au gouvernement de Jason Kenney en décembre 2021.

Rendu public ce vendredi, il contient 113 recommandations portant sur la santé, les dépendances, le logement, le système correctionnel, l’éducation, ou encore le bien-être de l'enfance.

Amorcer des changements systémiques

L'Alberta dispose désormais d'un mécanisme pour aider à la mise en œuvre des changements systémiques nécessaires pour assurer la sécurité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones , a indiqué à ce propos Rachelle Venne, qui a coprésidé le comité à l'origine du rapport.

Le gouvernement fera tout son possible pour rendre l'Alberta plus sûre pour tous ses habitants , a promis le ministre Rick Wilson aux familles de victimes qu’il avait invitées à assister à la conférence de presse qui a eu lieu au sein de la Nation crie d'Enoch, à l'ouest d'Edmonton.

« C’est un pas de plus dans la voie vers la guérison, et je vous remercie d’être présentes ici pour entamer ensemble ce voyage. » — Une citation de Rick Wilson, ministre albertain des Relations avec les Autochtones

Le ministre n’a toutefois pas été en mesure de fournir un calendrier ou un budget pour la mise en œuvre des recommandations qui nécessitera par ailleurs l’implication de différents ministères.

En Alberta, les femmes autochtones sont sept fois plus susceptibles d'être assassinées, trois fois plus susceptibles de subir une agression sexuelle, et deux fois plus susceptibles d'être agressées que les femmes non autochtones, a rappelé le ministre.

L'Alberta est aussi la province qui enregistre le deuxième plus grand nombre de femmes autochtones disparues et assassinées au Canada.