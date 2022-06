Un impressionnant ballet aérien au parc national de la Pointe-Taillon

S'il est toujours impressionnant de voir un hélicoptère voler, ce l'est encore plus lorsque d'imposantes charges y sont accrochées.

Jeudi, un hélicoptère a effectué plusieurs allers-retours pour transporter des matériaux qui serviront à aménager les 18 emplacements de camping rustique sur les îles de Saint-Gédéon, un projet de 250 000 $.

Cet impressionnant ballet aérien marque la concrétisation de plusieurs mois de travail.

Avant de débuter le transport, le pilote prodigue quelques conseils de sécurité aux équipes qui seront au sol. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

C'était soit d'amener ça par bateau, par bateau ponté en fait, ou par hélicoptère. On avait énormément de matériaux à amener sur les îles, c'est très, très pesant, c'est du cèdre et de la pruche. L'hélicoptère était plus efficace et on pourrait dire rentable , a expliqué Mathieu St-Jean, coordonnateur aux opérations pour le secteur du Camp-de-Touage-Les-Îles.

L'hélicoptère a transporté le bois qui servira à construire les plateformes. Les tables de pique-nique et les tentes y seront déposées.

Divers matériaux ont été transportés afin de construire des plateformes qui seront installées sur les emplacements pour accueillir les tentes et les tables de pique-niques. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On devient un peu comme un grutier. Au lieu d'avoir une référence dans le monde horizontal, comme 99 % des gens, on se met à voir le monde de façon verticale, il faut percevoir la hauteur. C'est vraiment le défi du vol à l’élingue. C'est aussi le bout le plus trippant comme pilote. C'est ce que l'on adore faire , a exposé Patrick Côté, directeur général d’Hélicoptères Panorama, mais surtout le pilote de l'appareil.

Le mandat était ardu pour les travailleurs sur les lieux. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

C'est toutefois le transport de deux toilettes sèches qui a représenté le plus gros défi. Une toilette pèse environ 770 kilogrammes, alors que l'hélicoptère peut en soulever 900.

On était quand même assez près de la limite. Ça ajoute un peu de défi , a reconnu Patrick Côté.

Le bilan de cette année test sera effectué à l'automne. La direction du parc attend de constater la fréquentation pour développer une seconde phase de développement à compter de 2024, qui comprendrait cette fois l'aménagement sur les îles d'abris de cuisine et d'urgence.

Les travailleurs font le point en équipe avant le début de l'opération. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On amène le parc national de la Pointe-Taillon, je dirais même la région ailleurs, avec cette nouvelle offre-là sur les îles du lac Saint-Jean , a annoncé François Guillot, directeur du parc.

Les visiteurs du secteur du Camp-de-Touage-Les-Îles pourront en bénéficier le temps d'un pique-nique, d'une baignade ou pour contempler les rives qui bordent le lac Saint-Jean, grâce à la nouvelle navette Tax-Îles. Toutefois, pour profiter des îles, il ne sera pas obligatoire d'y louer un emplacement pour la nuit.

D'après un reportage de Laurie Gobeil