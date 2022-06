S&P relève la cote de crédit de la Ville de Montréal

La Ville de Montréal a annoncé vendredi que l'agence S&P Global Ratings avait relevé sa cote de crédit. Celle-ci passe donc de « AA- » à « AA », un niveau comparable à celui attribué par Moody's.

Sa cote demeure par ailleurs accompagnée d'une perspective stable , signe qu'il n’y a pas d’inquiétude dans un horizon de 12 à 18 mois quant à la capacité de la Municipalité de rembourser sa dette.

Dans un rapport publié jeudi, S&P Global Ratings a rehaussé le niveau de cotation de 21 municipalités canadiennes, dont Laval, qui a vu sa propre cote passer de « AA » à « AA+ ». Treize autres villes ont vu leur cote maintenue.

C’est majeur et c’est une marque de confiance sans précédent que nous accorde l’agence S&P Global Ratings , a déclaré par communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Cela témoigne de notre saine gestion des finances publiques. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

L'administration de Projet Montréal s'est par ailleurs félicitée de la manière dont elle a navigué financièrement pendant la pandémie. Nous avons soutenu de façon importante nos commerçants et notre économie, sans compromettre la santé financière de la Ville , s'est targué la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier.

Cette dernière avait présenté le mois dernier un bilan financier faisant état d'un surplus de 293 millions de dollars pour 2021. La dette, pour sa part, était en hausse de presque 5 % par rapport à 2020, atteignant 6,6 milliards, pour un ratio d'endettement de 114 %.

Le coup de pouce de Québec et Ottawa

Dans son rapport, S&P Global Ratings relève notamment que, lors de la crise financière de 2008 comme lors de la pandémie de COVID-19, les municipalités canadiennes ont reçu un soutien exceptionnel des niveaux supérieurs de gouvernement .

Nous estimons que la solidité financière dont nous avons été témoins jusqu'à présent repose en grande partie sur la maturité et la stabilité du système intergouvernemental canadien , ajoute la firme basée à New York.

Ces observations font dire à l'opposition officielle que la nouvelle cote de crédit de la Ville de Montréal ne qualifie pas la gestion de la Ville, mais bien la solidité de l’environnement institutionnel dans lequel elle évolue .

Or, la bonne gestion d'une ville doit être basée sur son autonomie et non sa capacité à compter systématiquement sur les paliers supérieurs de gouvernement , a soutenu Alan DeSousa, porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances, dans une déclaration écrite transmise aux médias.

L'ex-chef d'Ensemble Montréal, Denis Coderre, avait répété à plusieurs reprises lors des dernières élections municipales que la Ville risquait d'être décotée en raison de sa mauvaise gestion financière – une affirmation à l'époque réfutée par Radio-Canada.

La dette montréalaise était telle que la Ville risquait d'être décotée par les grandes agences de notation financière, affirmait l'an dernier le candidat à la mairie Denis Coderre. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

S&P Global Ratings est l'une des plus importantes firmes de cotation financière du monde.

Sa cote « AA » est une cote de haute qualité. Seules les cotes « AA+ » et « AAA » la surpassent.

Les cotes de crédit d’une municipalité ont une incidence notable sur les coûts d’emprunt, d'où leur importance.