PetroNor inaugure son nouveau siège social à Amos

L’entreprise détenue à 59 % par les Cris assure le transport, la distribution et la vente des produits de Suncor/Petro-Canada dans la région ainsi que sur les territoires de la Baie-James et d’Eeyou Istchee. Elle a investi 4,2 millions de dollars dans ce projet qui consolide sa présence en Abitibi-Témiscamingue. Les entreprises locales ont bénéficié de 85 % de ces retombées.

Les installations de PetroNor à Amos comportent notamment les réservoirs de produits pétroliers en vrac. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour le président, Dr Ted Moses, il fallait rapprocher l’administration de l’opération. Le choix d’Amos s’est imposé, puisque l’entreprise y possédait déjà son centre opérationnel depuis l’acquisition en 2015 de Produits pétroliers Harricana (PPH).

Nous avons déménagé de Val-d’Or à Amos parce que nous avions ici la base de nos opérations et notre dépôt en vrac avec l’achat de PPH. Nous allons être ici pour très longtemps, pas seulement pour quelques années. Nous anticipons une relation d’affaires à long terme avec la communauté et la Ville d’Amos , a notamment déclaré Dr Moses, lors de la cérémonie qui s’est déroulée en présence des employés, des fournisseurs et des clients de PetroNor.

Le maire Sébastien d'Astous s'est réjoui de l'implantation du siège social de PetroNor à Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cette décision d’affaires démontre bien la position géographique stratégique d’Amos, selon le maire Sébastien D’Astous.

D’avoir un nouveau siège social de PetroNor qui est une plaque tournante pour les grandes villes de l’Abitibi, c’était vraiment essentiel pour nous. C’est un positionnement stratégique pour pouvoir cibler les grandes entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue et en même temps, du Nord-du-Québec, et je dirais même le secteur de Chibougamau. J’espère que ça va amener d’autres choses , fait-il valoir.

En mode expansion

Après avoir encaissé des pertes financières pendant la pandémie, PetroNor renoue avec les profits et caresse maintenant des projets d’expansion qui pourraient inclure d’autres Premières Nations de la région, selon Dr Ted Moses. Des propos que corrobore le directeur général Daniel Plante.

On a tellement de projets sur la table qu’il va falloir choisir lesquels on va faire en premier, mais on est en mode expansion, en mode futur. On a plein de choses intéressantes qui s’en viennent , assure-t-il.

Daniel Plante, directeur général de PetroNor. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Et ce n’est pas la transition énergétique qui va ralentir les ardeurs de l’entreprise qui appartient aussi à 41 % à Suncor.

Ça fait partie de notre futur, le virage vert. On regarde des projets de pétrole vert, on regarde des projets d’hydrogène. On veut être impliqués dans le tournant énergétique. On va continuer d’être là. On a des projets à long terme qui sont autres que le carburant fossile qu’on connaît aujourd’hui. On va faire partie de la solution pour longtemps , croit Daniel Plante.

Depuis 20 ans

La cérémonie de jeudi marquait aussi le 20e anniversaire de la création de PetroNor. Dr Ted Moses s’est dit très fier du chemin parcouru depuis la fusion de Cree Energy avec Beesum qui a donné naissance à PetroNor en 2002.

Le président Dr Ted Moses et le directeur général Daniel Plante entourent l'artiste-peintre Emmanuelle Gendron. Ils posent devant son œuvre qui orne une citerne de PetroNor. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour souligner l’événement, on a dévoilé Du Nord au Sud, une peinture réalisée par l’artiste Emmanuelle Gendron, de Chibougamau. L'œuvre, qui rappelle les origines cries des dirigeants de la compagnie, a été reproduite sur certains camions de PetroNor.

C’est une représentation de mon amour pour la nordicité, de mon amour pour ces grandes étendues sauvages indomptées, insoumises et grandioses. C’est une représentation du kilométrage parcouru par PetroNor, année après année, pour desservir et approvisionner les communautés et localités éloignées en produits pétroliers , a fait valoir l’artiste-peintre.

Aujourd’hui, PetroNor fait travailler 70 personnes de Radisson à Mont-Laurier, en passant par Chisasibi, dont une quarantaine à Amos.