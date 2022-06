L’école d’immersion française Whitehorse Elementary sera rebâtie près de l'école Takhini

L'école d'immersion française Whitehorse Elementary, bâtie en 1950 au centre-ville de la capitale, sera reconstruite sur des terrains de l'école Takhini Elementary. Le gouvernement du Yukon juge plus rentable de construire une nouvelle école, plus moderne, que de rénover l'ancien édifice.

Le bâtiment [actuel] n’est pas à la hauteur des besoins pour la programmation actuelle et future , indique la ministre de l’Éducation, Jeanie McLean.

L'école Whitehorse Elementary, dont la construction remonte à plus de 70 ans, a été identifiée comme étant une priorité pour le gouvernement en raison de l'âge et de l'état du bâtiment.

Située en centre-ville à l’angle de la 4e avenue et de la rue Black, celle-ci va être reconstruite sur des terrains de l’école Takhini Elementary. Cet emplacement central sera idéal pour accueillir les élèves en immersion française de toute la ville et présente un certain nombre d'autres avantages, notamment un meilleur accès aux espaces verts , affirme le gouvernement.

L'annonce de la reconstruction de l'école Whitehorse Elementary a été faite par la ministre de l'Éducation, Jeanie McLean, et le ministre de la Voirie et des Travaux publics, Nils Clarke. Photo : Radio-Canada / Mike Rudyk

Le ministre de la Voirie et des Travaux publics, Nils Clarke, explique que la question d’une rénovation de l’édifice a été étudiée, mais que les coûts estimés indiquent que la construction d’une nouvelle école serait plus rentable. Il note, entre autres, que le fait de répondre aux exigences en matière de sécurité sismique est un défi.

La question d’efficacité environnementale, qui n'était pas au cœur des préoccupations à l'époque de la construction est aujourd'hui un point important de toutes les constructions modernes, ce qui encourage aussi le gouvernement à construire un nouveau bâtiment.

La planification du projet, à laquelle 200 000 dollars ont été alloués dans le dernier budget, est lancée dès maintenant. La construction de l’école, elle, ne se fera toutefois pas avant que celle de Whistle Bend soit achevée, ce qui est prévu au cours de l’année scolaire 2023-2024.

Nils Clarke évalue que la construction de l'école Whitehorse Elementary coûtera environ 48 millions de dollars, un budget équivalent à celui de l’autre école en cours de construction. Il précise que ce montant dépendra de l’inflation et du coût des matériaux et que le montant avancé est donc en dollars de 2022 .

Comme l’école Takhini Elementary dépend maintenant de la Commission scolaire des Premières Nations du Yukon, une commission scolaire autochtone, la ministre de l’Éducation indique que des discussions seront également lancées avec cette commission et le Comité des chefs sur l’éducation concernant l’avenir de l'école Whitehorse Elementary.