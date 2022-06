Un projet immobilier pour la communauté étudiante de Sherbrooke

Un partenariat vient d’être signé entre les associations et l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE), un organisme à but non lucratif (OBNL) qui œuvre dans la construction d’appartements visant la communauté étudiante.

« On est vraiment dans les premières étapes. Le but est de créer plus de 100 unités, donc plus de 100 chambres à coucher dans le nouveau bâtiment. » — Une citation de Alexandre Guimond, directeur général du Regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke

Le Regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de l’Université de Sherbrooke (REMDUS) et la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS) veulent ainsi répondre au manque de logements disponibles pour les étudiants.

Le directeur général du REMDUS , Alexandre Guimond, souligne que le partenariat de 800 000 $ avec l’ UTILE est un levier pour aller chercher d’autres partenaires pour acheter un terrain . L’emplacement du projet n’est pas encore déterminé.

M. Guimond considère par ailleurs que le projet est embryonnaire , l’objectif étant que la construction soit complétée en 2028.

Le cofondateur et directeur général de l’ UTILE , Laurent Levesque, indique de son côté que le développement du projet à Sherbrooke reste encore en phase de réflexion. Il souligne toutefois que son organisation est déjà implantée dans les villes de Montréal, Québec et Trois-Rivières.

M. Levesque ajoute que les appartements viendraient répondre à la très grave situation du marché locatif [...] entre autres causée par la pénurie de logements étudiants

Un accès difficile pour les étudiants internationaux

« Il y a beaucoup de nos membres qui viennent de l'extérieur du Canada, donc, pour eux, ce n'est pas les mêmes variables ni les mêmes référents pour trouver du logement. C'est vraiment difficile pour eux. » — Une citation de Alexandre Guimond, directeur général du REMDUS

Le manque de logements touche particulièrement les étudiants internationaux. La future étudiante sherbrookoise Julia Hennen témoigne de cette réalité. Depuis plus d’un mois, la femme belge cherche un endroit où habiter dans la région pour la session d’automne, sans succès. D’autres de ses camarades belges sont dans la même situation.

« On est cinq à venir [à l’Université de Sherbrooke] et, pour le moment, aucun de nous n’a trouvé un logement. » — Une citation de Julia Hennen, future étudiante à l’Université de Sherbrooke.

Une solution à court terme

Pour répondre aux préoccupations actuelles des étudiants, la FEUS propose la plateforme Uni-Logi, qui publie des offres de logements à la vue des étudiants de l’Université . Le vice-président aux affaires externes de l’association, Marc-Antoine Bolduc, affirme par ailleurs que son association collabore [avec l’Université] pour essayer de trouver le plus de logements qui ne sont pas nécessairement sur les réseaux sociaux ou sur des sites de location .