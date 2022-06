Environnement Canada obtient une mauvaise note pour ses alertes de tornade

Le Northern Tornadoes Project (NTP) de l'Université Western de London, en Ontario, a récemment réalisé une analyse des tornades qui se sont produites et des alertes publiées au Canada de 2019 à 2021.

Cette analyse montre que plusieurs Canadiens n’avaient pas reçu assez rapidement des alertes de tornades.

Dans son rapport final, le NTP a indiqué qu’Environnement et Changement climatique Canada a obtenu 37,5 points sur un maximum possible de 100.

Des objectifs non atteints

Pour en venir à cette conclusion, le NTP a évalué l’agence fédérale responsable de la publication des avertissements et alertes météorologiques dans trois catégories.

Elle a d'abord examiné le nombre de tornades qui, de 2019 à 2021, ont fait l'objet d'une alerte.

Selon le NTP , un avertissement a été publié dans seulement 26 % des cas, alors que l’objectif d' ECCC est d'en lancer dans 50 % des cas.

Le rapport précise que ce pourcentage est plus élevé si l’on tient compte des trombes terrestres captées par les radars de l’agence, ou si on tient compre de la classification des tornades.

Ainsi, pour les tornades EF-2 et plus, Environnement et Changement climatique Canada a envoyé une alerte dans 38 % des cas.

L'étude a ensuite évalué si ECCC avait été en mesure d'émettre une alerte au moins 10 minutes avant qu’une tornade touche le sol.

Le NTP a constaté que cela se produisait dans 9,5 % des cas, alors que l’objectif de l'agence fédérale est de le faire dans 60 % des cas. Ce pourcentage augmente à 12,5 % pour les tornades de catégorie EF-2 et plus.

Enfin, l'étude a évalué combien de fois une veille du phénomène précédait une alerte.

L'objectif de l'agence fédérale est d’émettre un avertissement six heures avant qu'une tornade touche le sol, 80 % du temps. Dans le cadre de cette enquête, le NTP a modifié cette cible à une heure, et le taux de réussite a quand même été de seulement 12,1 %.

Recommandations

Selon le directeur général du Northern Tornadoes Project, David Sills, Environnement et Changement climatique Canada doit lancer davantage d'alertes même si, au final, chaque tornade ne touchera pas le sol.

Si vous n'émettez pas d'alertes pour les tempêtes qui sont susceptibles de produire des tornades, vous n'obtiendrez jamais une prévision statistiquement valable , a-t-il déclaré.

Le rapport du Northern Tornadoes Project montre que plusieurs Canadiens n’ont pas reçu des alertes de tornade assez rapidement. Photo : Zoom - David Sills

M. Sills croit également qu' ECCC doit avoir plus de personnel dans les centres de prévision du pays pour mieux suivre les tempêtes susceptibles de produire des tornades.

Cette évaluation des avis de tornades au Canada était une première pour le Northern Tornadoes Project, qui prévoit en mener d'autres à l'avenir.

La directrice du Service météorologique du Canada, Joanne St-Coeur, affirme pour sa part qu’ ECCC poursuit ses efforts pour informer le public en cas de tempêtes et de tornades. L’agence environnementale a ainsi créé sa propre application météo et travaille à moderniser ses 33 sites de radar.

Il y a toujours moyen de s'améliorer , a-t-elle déclaré.

Mme St-Coeur ajoute qu’Environnement et Changement climatique Canada prévoit de modifier la façon dont les alertes de tornade sont émises afin qu'elles couvrent des zones plus petites et plus spécifiques.

Avec les informations de Ethan Williams