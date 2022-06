La Colombie-Britannique adopte une loi pour lutter contre le racisme

La province va maintenant commencer à amasser des données portant sur l’âge, le genre, l’origine ethnique, le statut économique, l’emploi et la santé.

Un comité sera formé dans les prochains mois pour permettre aux membres de différentes communautés et au gouvernement de déterminer ensemble les priorités dans la collecte de données et comment identifier et éliminer le racisme systémique au sein de la fonction publique.

En 2020, une étude menée par la province a révélé que le racisme contre les Autochtones était un problème systémique répandu dans le système de santé de la Colombie-Britannique.

D’ici la fin de l’année, la population sera invitée par la poste à répondre à une enquête pour collecter des données démographiques intersectionnelles, telles que l'origine ethnique, l'ascendance, la foi, le handicap et l'identité de genre.

Les communautés nous ont répété à plusieurs reprises l’importance que ces données ne soient pas utilisées pour perpétuer des préjudices ou en créer de nouveaux , a déclaré Lisa Beare, la ministre des Services aux citoyens, dans un communiqué.

Nous allons être transparents et rendre des comptes aux personnes autochtones et aux communautés racialisées régulièrement pour qu’elles sachent quelles données sont amassées et comment elles sont utilisées pour permettre d’éliminer des obstacles, améliorer des programmes et éliminer le racisme systémique.

Des provisions de la Loi prévoient une protection des données. Les ministères devront respecter des lignes directrices concernant le partage des données.

Des statistiques issues de cette collecte de données et les priorités de recherche seront dévoilées à l’été 2023.

La province prévoit de publier les résultats de cette collecte de données chaque année.