Pas de rue piétonne sur Saint-Vallier Ouest cet été

Il n’y aura finalement pas de rue piétonne sur Saint-Vallier Ouest, dans le quartier Saint-Sauveur, cet été. La Ville de Québec et la SDC Saint-Sauveur se penchent plutôt sur la possibilité d’y installer une rue conviviale.

Même si la rue Saint-Vallier Ouest ne sera pas piétonne en permanence, elle le sera au moins le temps d’une fin de semaine cet été. Du 4 au 5 juin, la rue sera piétonne entre Bagot et Saint-Ambroise, a annoncé le conseiller Pierre-Luc Lachance sur les réseaux sociaux.

Cependant, pour le reste de la saison estivale, Saint-Vallier Ouest devrait devenir une rue partagée ou conviviale, a expliqué le président de la Société de développement commercial (SDC) du quartier Saint-Sauveur, Mathieu Savard.

[C’est] une rue à la circulation ralentie, où il y a plus de place pour les piétons, plus de place pour traverser en sécurité, pas de vitesse, pas de camions, pas de gros véhicules lourds , précise-t-il.

Ce concept, qui mêle une circulation automobile légère à de l’espace accordé aux terrasses et aux piétons, est mieux adapté aux besoins des commerces du secteur, selon M. Savard.

L’organisme explique que le projet de rue conviviale sera déposé la semaine prochaine et qu’une décision finale pourrait être prise par la Municipalité d’ici la fin du mois de juin.

Au total, sept rues seront piétonnes à Québec, cet été. La rue Saint-Jean (Vieux-Québec), la 3e Avenue (entre la 10e et la 11e Rue) et la rue Notre-Dame-des-Anges (entre Dorchester et La Cité) seront les seules à être ouvertes exclusivement aux piétons tous les jours.