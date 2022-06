Il y a 52 ans, Élisabeth II et sa famille ont été reçues à la ferme d’un Manitobain

En juillet 1970, à l’occasion d’une tournée au Manitoba, la reine Élisabeth II s'était arrêtée dans la ferme de pommes de terre de Brian Bailey avec son mari le prince Philip et leurs enfants, le prince Charles et la princesse Anne. Des souvenirs et des photos rares que l'enseignant à la retraite chérit encore, plus de 50 ans plus tard.

C'était surréaliste, bien sûr, mais c'était tellement naturel. Tout le monde était tellement à l'aise , se souvient Brian Bailey.

À l’époque, la famille royale effectuait une tournée canadienne en train qui s'arrêtait à Brandon. Ils cherchaient un endroit assez proche de Brandon où ils pourraient visiter une ferme et découvrir ce que c'était, une ferme du Manitoba, et surtout, avoir du temps pour se détendre , a souligné l’enseignant à la retraite.

À environ 40 km à l'est, à l'écart de la ligne principale des voies au sud de Carberry, se trouvait une voie d'évitement où la voiture royale pouvait s'arrêter. Un autre kilomètre et demi plus loin, sur des routes de campagne, se trouvait la ferme de pommes de terre Bailey.

Selon lui, le fait que son père T. Roy Bailey avait gagné en 1967 le titre de Mister Manitoba Farmer a joué un rôle dans la décision de visiter leur ferme. Grâce à cela, mon père avait rencontré un homme qui, en 1970, faisait partie de l'équipe d'organisation de la tournée royale au Manitoba , explique Brian Bailey.

Au programme : nature et agriculture

Brian Bailey se remémore que ce dimanche soir et pendant quelques heures le lundi suivant, la famille royale a fait du cheval autour de la propriété.

Ils ont également parlé d'agriculture et se sont assis dans les chaises de parterre pour bavarder comme si les deux familles étaient voisines.

T. Roy et Nora Bailey, à gauche, discutent avec la reine Élisabeth, au centre, tandis que la princesse Anne s'allonge sur une chaise longue. Photo : Brian Bailey

Je me suis promené et j'ai pris des photos de tout le monde pendant qu'ils bavardaient. Ils nous ont mis à l'aise , a-t-il déclaré.

La famille royale n’a pas pu échapper au gâteau que la mère de Brian, Nora, voulait servir.

La reine Élisabeth reçoit un cadeau de l'un des enfants de la famille Bailey. Photo : Brian Bailey

Brian Bailey se souvient du moment où il a été présenté à la reine. Il s'est vite rendu compte que la famille royale était déjà bien informée. Selon lui, cela a probablement contribué au sentiment de naturel qui a entouré l'expérience.

L’échange est encore frais dans sa mémoire. Elle a dit : "Et vous êtes le professeur de l'école?" Et j'ai dit oui. Sa question suivante était : "Eh bien, qu'est-ce que tu fais cet été"?

Tandis qu'Élisabeth II passait beaucoup de temps à discuter de famille avec Nora, Philip parlait d'agriculture avec ses frères et son père.

Le prince Charles pose lors d'une conversation dans l'arrière-cour de Bailey. Il avait 21 ans à l'époque. Photo : Brian Bailey

Ils sont retournés dans le train et sont revenus le lendemain pour une promenade plus formelle et une visite de la propriété avant de s'installer pour la fête champêtre.

La reine Élisabeth II célèbre ces jours-ci ses 70 ans de règne. En 1970, elle régnait déjà depuis 18 ans. Elle est la première monarque britannique à franchir le cap des sept décennies..

40 ans plus tard, l’amitié entre les deux familles a perduré

T. Roy Bailey a retrouvé la reine Élisabeth et le prince Philip à Winnipeg en juillet 2010. Photo : Brian Bailey

Le père de Brian Bailey, T. Roy, a retrouvé Élisabeth et Philip 40 ans plus tard, en 2010, lors d'une visite royale à Winnipeg.

Quand il a appris que le couple serait de retour au Manitoba, son père a envoyé des courriels au premier ministre jusqu'à ce que le chef du protocole de la province donne son accord, explique-t-il.

Nora était morte plusieurs années plus tôt. T. Roy Bailey a obtenu un siège réservé et était présent au moment où la reine a dévoilé une statue à son effigie sur le terrain de l'Assemblée législative du Manitoba.

Ils ont pu échanger quelques mots et le prince Philip l’a interrogé sur ses récoltes.

Son père alors âgé de 95 ans est décédé quelques mois plus tard avec le sentiment d’avoir tout vécu, explique son fils.

