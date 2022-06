Cataractes : à guichet fermé pour la finale, un vol nolisé vers Charlottetown

La fièvre des séries frappe de plein fouet Shawinigan. En moins d’une heure, plus de 10 000 billets ont été vendus pour les premiers matchs locaux de la finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Cataractes, qui se sont envolés vers Charlottetown vendredi après-midi, joueront donc à guichet fermé devant leur plus grosse foule de la saison mercredi et jeudi.

Afin de permettre aux joueurs de se reposer le plus longtemps possible après la victoire de mercredi soir à Québec, les Cataractes de Shawinigan et la LHJMQ ont nolisé un avion vers Charlottetown où seront disputés les deux premiers matchs de la série.

La confrontation face aux Remparts de Québec a été longue et éprouvante.

Il nous reste sept matchs au maximum. On est tout prêt à tout donner sur la glace, moi aussi… il me reste encore de l’énergie , a dit le gardien de but Antoine Coulombe.

S’ils sont à la recherche d’énergie ou d’une source de motivation ; les Cataractes n’auront pas à chercher bien loin. L’équipe n’a jamais remporté la Coupe du Président en 53 ans d’histoire. Leurs supporteurs rêvent de ce moment et se sont arraché les billets disponibles.

Je suis arrivé à l’aréna vers 9h30 et il y avait une longue file d’attente de gens qui souhaitaient avoir des billets. C’est le fun, ça va être plein… On a vraiment hâte , a dit le capitaine Mavrik Bourque.

En 30 minutes à peine, les quelque 4200 sièges avaient été réservés pour chacun des matchs présentés à Shawinigan. Tous les billets en admission générale [debout] ont aussi été vendus. Ce sont plus de 10 100 personnes au total qui assisteront aux deux matchs.

Les Cataractes c’est une organisation professionnelle et leurs partisans sont en OR. C’est incroyable le support qu’ils nous offrent du premier au dernier jour de la saison. J’espère qu’ils vont bénéficier grandement de notre présence et je dirais de leur présence en finale , a ajouté le pilote Daniel Renaud.

Visionnement public

Les deux premiers matchs de la série seront présentés à Charlottetown samedi et dimanche. La ville de Shawinigan a réservé les locaux d’Espace Shawinigan afin d’offrir un lieu de rassemblement aux supporteurs.

L’admission sera gratuite et il est impossible de réserver sa place à l’avance. Un service de bar et de restauration sera disponible sur place

Nous ne souhaitons pas refuser personne à la porte, mais il est certain qu’on devra respecter une capacité. C’est 850 places assises, est-ce qu’on pourra aussi accueillir des gens debout? C’est vraiment à déterminer.

La ville de Shawinigan ne prévoit pas pour le moment organiser cette même activité pour les duels présentés dans la ville de l’électricité.

On a un projet. Je ne sais pas si ça a été annoncé encore, mais il va y avoir un écran géant à l’extérieur de l’aréna pour que les gens qui n’ont pas eu de billets puissent venir nous encourager , a toutefois spécifié l’entraîneur-chef, Daniel Renaud.

La quatrième sera-t-elle la bonne?

Après une première participation en 1970, les Cataractes ont amorcé une traversée du désert.

Les partisans de la première heure ont dû patienter jusqu’en 2009 pour revivre l’engouement d’une grande finale.

Cataractes et les Voltigeurs de Drummondville se sont livré cette année-là l’une des meilleures batailles de l’histoire. L’image de leur meilleur buteur, Cédric Lalonde-McNicoll, qui rate un filet complètement ouvert à moins d’une minute de la fin du match ultime [avec une marque égale!] hante encore les amateurs qui espéraient voir leurs favoris en prolongation.

Martin Mondou, qui en était à ses premières armes dans ce circuit, ne se laissera pas abattre par cette défaite. Il organise la grande reconstruction de l’équipe. Anthony Beauvillier, Samuel Girard et Alexis Daoust redonneront tous les espoirs aux amateurs. En 2016, l’équipe est de retour au sommet, mais les Huskies de Rouyn-Noranda auront le dernier mot.

Cette quatrième occasion sera-t-elle enfin la bonne pour les Cataractes? Mavrik Bourque et Xavier Bourgeault en sont possiblement à leurs derniers coups de patin chez les juniors; mais avant de partir, ils se promettent bien de changer le cours de l’histoire.