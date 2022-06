La GRC et les services de police de Regina et Saskatoon en renfort à Prince Albert

Entre le 26 mai et le 2 juin, des agents de police ont répondu à 1210 appels de service, ce qui représente une hausse de plus de 11 % comparé à la même période en 2021.

Selon un communiqué du ministère des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique, les services de police de Regina et de Saskatoon prêteront main-forte à leurs homologues de Prince Albert pour gérer des incidents de violence liés aux armes à feu et aux activités illégales.

Le Service de police de Prince Albert pourra aussi compter sur l’appui de la Gendarmerie royale du Canada et du gouvernement provincial.

Selon le chef du Service de police de Prince Albert, Jonathan Bergen, cette aide arrive à un moment important.

Prince Albert a enregistré un nombre élevé d’incidents violents la semaine dernière, dont deux homicides qui sont survenus le 28 mai.

« Notre communauté vit des moments difficiles. » — Une citation de Jonathan Bergen, chef du Service de police de Prince Albert

Le taux de criminalité et son impact sur nos ressources ont un effet important sur la sécurité de nos résidents, affirme M. Bergen. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires pour cette collaboration, qui aidera notre communauté.

Ce soutien survient dans le cadre du mandat de l’équipe de réduction de la criminalité (CRT), qui a pour but de partager des ressources entre communautés et de déployer des agents de police dans des régions de la province qui connaissent une hausse de criminalité.

La ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique, Christine Tell, se dit fière de l’aide que cette équipe apporte à la ville de Prince Albert.