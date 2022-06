Une mutation génétique à l’origine d’infections graves chez les Inuit, selon une étude

Des chercheurs danois et anglais avancent qu'il existe une relation entre une anomalie génétique trouvée chez de jeunes Inuit et des réactions graves à des vaccins à virus vivants atténués observées parmi les nourrissons de cette population. Cette découverte pourrait permettre, selon eux, de comprendre certaines complications développées par des nouveau-nés et certains décès que les scientifiques s'expliquaient mal jusqu'à maintenant.

Tout à commencé quand un nourrisson inuk de 20 mois est arrivé du Groenland dans un hôpital de Copenhague, au Danemark, se rappelle la Dre Trine Mogensen.

Selon la professeure en immunologie et médecin spécialiste en maladies infectieuses à l’Université d'Aarhus, sur la côte est du pays, les médecins n'arrivaient pas à comprendre ce qui n’allait pas chez lui. Ils l’ont alors contactée pour qu’elle fasse le séquençage génomique du jeune patient.

Le travail de la Dre Mogensen a alors révélé une mutation du gène IFNAR2.

Il se trouve que c’est une molécule très importante pour que les cellules immunitaires puissent se défendre contre les virus.

En infectant les cellules du jeune patient avec le virus de la rougeole et d’autres virus , ils ont constaté que ceux-ci se multipliaient fortement et que les cellules hôtes mouraient. Cela signifie que quelque chose les empêchait de se défendre contre l’agression.

La Dre Trine Mogensen, l'une des autrices de l'étude, pense que le dépistage des bébés est la clé pour détecter la mutation génétique et adapter les traitements. Photo : Jan Zeiss / Université Aarhus

L’équipe de la médecin a aussi appris que le nourrisson avait reçu le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons deux ou trois semaines plus tôt.

En contactant des médecins à Newcastle, en Angleterre, ils ont réalisé qu’eux aussi avaient trouvé la même mutation chez des patients.

On s’est rendu compte que c’est assez fréquent chez les Inuit du Canada, de l’Alaska et du Groenland. Ces patients ont en commun qu’ils ne se défendent pas très bien contre les infections virales et les vaccins vivants, dans lesquels le virus est toujours là, mais plus faible.

L’étude revue par les pairs a été publiée dans le Journal of Experimental Medicine d'avril 2022. Elle s'appuie sur les cas de cinq patients malades originaires du Groenland, du Canada et de l'Alaska et sur 5000 échantillons de sang d’autres enfants du Nunavik et du Groenland.

Avec ces données, les chercheurs ont pu déterminer que l’anomalie touchait une personne sur 1500.

« Depuis longtemps, il pourrait y avoir des enfants morts et on ne sait pas pourquoi, et ça pourrait être à cause de cette mutation. » — Une citation de Dre Trine Mogensen, coautrice de l'étude et spécialiste en immunologie et maladies infectieuses

Une anomalie qui protégerait contre autre chose?

Le Dr Guy Rouleau, aujourd’hui directeur du Neuro, l'Institut-hôpital neurologique de Montréal, a pris part à l’étude de loin, en partageant des données qu’il a recueillies au Nunavik durant sa carrière.

Ce spécialiste de la génétique a lui aussi beaucoup étudié les populations inuit, et s’est aperçu que cette population avait plus de chances de développer des anévrismes. En s’intéressant à la question, son équipe et lui ont fini par trouver qu’il y avait là aussi des variations génétiques.

On a trouvé un variant dans un gène qui semblait être beaucoup plus fréquent, de façon significative, chez les Inuit qui avaient des anévrismes, donc on pense qu’on a trouvé un gène qui prédispose aux anévrismes dans cette population-là , explique le Dr Guy Rouleau.

Le directeur du Neuro, le Dr Guy Rouleau, a étudié un variant qui prédispose les Inuit du Nunavik à développer des anévrismes. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Ces recherches ont aussi permis à son équipe de déterminer que les Inuit du Nunavik sont plus proches des Inuit du Groenland que d’autres Inuit et que la population est homogène, car il y a eu peu de mélanges avec d’autres populations.

On a pu identifier des variants enrichis dans cette population-là et on pense qu’ils sont peut être utiles pour cette population, pour les garder en bonne santé dans leur environnement.

L’hypothèse des scientifiques, autant du Dr Rouleau que de la Dre Mogensen, c’est que ces variants, ces anomalies génétiques, sont en effet là pour une raison.

Souvent, quand on a une fréquence aussi élevée avec une mutation, c’est qu’il y a un avantage à l’avoir. C’est possible que ça ait un effet positif face à d’autres maladies, on ne sait pas du tout , affirme la Dre Trine Mogensen.

Récolter plus de données

Alors que la question reste en suspens, les chercheurs savent qu’une telle découverte va demander bien plus de recherches.

C’est aussi ce que pense le Dr Michael Patterson, le médecin hygiéniste en chef du Nunavut, qui juge l’étude préoccupante . Il aimerait avoir plus de données.

« L'étude en elle-même ne fournit pas suffisamment d'informations pour savoir la fréquence de l'infection chez les Inuit ou dans la population générale. » — Une citation de Dr Michael Patterson, médecin hygiéniste en chef du Nunavut

Il pense aussi que davantage de travaux doivent être effectués pour déterminer à quel point cette anomalie génétique peut entraîner des complications plus graves que ce que l’on pourrait voir dans la population générale.

Il y a encore beaucoup de travail à faire , croit-il.

Le médecin hygiéniste en chef du Nunavut, le Dr Michael Patterson, croit que l'étude est préoccupante, et que davantage de recherches sont nécessaires. Photo : CBC / Mike Zimmer

La Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik tempère aussi les résultats de l’étude.

Dans un courriel, une porte-parole rappelle que l’étude porte sur cinq enfants malades, dont deux sont originaires du Nunavik.

Ce très petit nombre ne nous permet pas de conclure qu’il s’agit d’un problème important pour le moment. De plus, même s’il y a eu association temporelle entre une vaccination et une maladie sévère, cela ne prouve pas que l’une est la cause de l’autre , est-il écrit.

Tests à grande échelle pour prévenir les réactions

La dernière chose que voudraient les médecins est de déclencher de l’angoisse vaccinale. Pour éviter cette réaction, la Dre Mogensen pense qu’il est important de tester tous les bébés à la naissance pour voir s’ils sont porteurs de l’anomalie génétique.

Si c’est le cas, il suffit, selon elle, de ne pas administrer de vaccin à virus vivant atténué, mais plutôt un vaccin comme celui à ARN messager qui ne contient pas de petites quantités de virus.

« On a des traitements efficaces si on sait que la cause est le vaccin. Si on sait de quoi il s’agit, on peut le traiter très tôt et avoir une bonne issue. » — Une citation de Dre Trine Mogensen, coautrice de l'étude et spécialiste en immunologie et maladies infectieuses

Infection à la rubéole dans les cellules d'un patient. En infectant des cellules avec certains virus, les chercheurs se sont rendu compte qu'elles n'arrivaient pas à se défendre et qu'elles mourraient. Photo : Avec la permission de Trine Mogensen

Elle pense qu’au Groenland, ce dépistage est réalisable, même parmi les populations vivant dans de petites communautés éloignées, car la plupart des accouchements se font à l'hôpital. Le Dr Patterson est du même avis pour le Nunavut.

Pour poursuivre sur sa lancée, la Dre Trine Mogensen pense qu’il faut identifier plus de personnes porteuses de la mutation dans la population inuit, notamment en épluchant les banques d’échantillons du Groenland pour vérifier la fréquence de l’anomalie. Elle estime aussi qu'il serait pertinent de voir si la mutation se présente ailleurs dans le monde et d'étudier les infections rares qui y seraient reliées.

La tâche s’annonce toutefois ardue, car comme le rappelle le Dr Guy Rouleau, toutes les populations du monde sont plus prédisposées à avoir certaines maladies .