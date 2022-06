Les attentes des milieux d’affaires sont élevées à la suite de l’élection de Doug Ford

Nous avons un programme chargé, a-t-il affirmé. Nous allons tenir chacune de nos promesses.

M. Ford va présenter un budget presque identique à celui déposé avant le déclenchement des élections, qui n’a pu être adopté en raison de la fin des travaux. C’est ce budget qui a servi de plateforme aux progressistes-conservateurs qui ont remporté sept sièges de plus aux élections de jeudi.

La population nous a donné un mandat clair en élisant 83 députés , a-t-il fait valoir. Nous avons sillonné l’Ontario au cours des quatre ou cinq dernières semaines et indiqué clairement vers quoi la province se dirige.

« Nous allons construire des autoroutes, nous allons construire des ponts, nous allons construire des hôpitaux et des écoles. Et nous allons mettre l’accent sur l’économie, les minéraux critiques et le secteur de l’automobile. »