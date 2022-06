Métaux BlackRock met à pied plus de la moitié de son personnel au Québec

Le vice-président aux affaires corporatives de l’entreprise, Dan Mir, a remis une lettre de fin d’emploi aux employés québécois, immédiatement après qu’Investissement Québec et le groupe américain Orion soient devenus propriétaires de l’entreprise. Ce nouveau statut a été confirmé par la Cour supérieure jeudi.

La lettre, dont Radio-Canada a obtenu copie, spécifie en anglais que dans le contexte de la réorganisation de Métaux BlackRock Inc. sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, votre emploi avec la compagnie se terminera à 12:01 à la date ci-haut indiquée (le jeudi 2 juin).

La lettre de démission remise aux employés du siège social de Métaux BlackRock à Montréal. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Le siège social reste en place à Montréal

De son côté, le vice-président aux affaires gouvernementales pour Métaux BlackRock, Alexandre Meterissian, indique que quatre personnes demeurent en poste au bureau de l’entreprise à Montréal et deux à Toronto afin de relancer le projet d’une mine de ferrovanadium près de Chibougamau.

Il explique qu’en prenant possession de la société, Investissement Québec et Orion veulent se concentrer sur la recherche de capital pour financer le projet de 1,3 milliard de dollars.

Dix personnes ont été remerciées pour leurs services [jeudi], dont six au Québec , précise-t-il. Les quatre autres étaient basés aux États-Unis.

Alexandre Meterissian indique que l’entreprise a l’intention de regarnir son équipe de Montréal lorsque le démarrage de la mine pourra se concrétiser.

« Le siège social de Montréal ne déménage pas. » — Une citation de Alexandre Meterissian

Outre Alexandre Meterissian, un responsable des relations avec les communautés autochtones, un technicien comptable et un spécialiste du vanadium sont toutefois les seuls qui restent en poste au bureau de Montréal.

Le gouvernement du Québec détient la moitié de BlackRock. Nous, c’est clair que le siège social va rester au Québec et qu’on va développer la compagnie ici-même, à Montréal. Évidemment, on va avoir une grande usine à Saguenay et une mine importante à Chibougamau. La grande majorité de nos employés, lorsqu’on sera en opération, vont être francophones. Donc, nous voulons opérer comme une compagnie francophone et notre siège social va être à Montréal , assure-t-il.

Au siège social de Toronto, le président du conseil d’administration et chef de la direction, Sean Cleary, de même que le directeur des finances demeurent en fonction.

Alexandre Meterissian précise qu’il est lui-même employé de Métaux BlackRock depuis de nombreuses années. Le Registre des lobbyistes du Québec confirme qu’il agit au nom de l’entreprise depuis 2015.

De leur côté, le vice-président aux affaires corporatives et porte-parole de Métaux BlackRock, Pierre Cossette, de même que le directeur du développement régional, David Dufour, confirment tous deux avoir perdu leur emploi. Ils refusent toutefois de commenter davantage.

Le ministre se fait rassurant

Cette mise à pied de plus de la moitié des effectifs se produit au moment même où le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, confirme que la vente de Métaux BlackRock à Investissement Québec et Orion est maintenant complétée.

Avec cette acquisition, on se donne les moyens d’exploiter pleinement nos ressources minières stratégiques au profit de la croissance économique du Québec , indique-t-il dans un communiqué publié vendredi.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation. Photo : Radio-Canada

Le porte-parole du ministre indique lui aussi que le siège social de Métaux BlackRock demeurera à Montréal et qu’il ne déménagera pas à Toronto.

Inquiétudes de la mairesse Julie Dufour

À la Ville de Saguenay, la mairesse Julie Dufour s’inquiète de ces coupes. Elle demande à Pierre Fitzgibbon et aux nouveaux propriétaires de Métaux BlackRock de s’assurer que ce projet québécois soit géré à partir du Québec.

Le projet de Métaux BlackRock prévoit la construction d’une fonderie de ferrovanadium au port de Grande-Anse à Saguenay en plus de l’exploitation d’une mine à Chibougamau. Selon les données fournies par l’entreprise avant qu’elle ne se place sous la protection des tribunaux contre ses créanciers, ces deux projets devraient créer 500 emplois.