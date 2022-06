Chefferie du PCC : les équipes se vantent du succès de leur campagne de recrutement

« Il n’y aura pas de gagnant au premier tour » dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC), selon les camps de Jean Charest et de Patrick Brown.

Vendredi est la dernière journée pour vendre des cartes de membres afin de participer au scrutin qui déterminera le successeur d’Erin O’Toole. Le gagnant sera connu le 10 septembre.

L’équipe de Jean Charest estime qu’à la fin de l’exercice, le parti comptera entre 350 000 et 450 000 membres. Nous avons vendu au moins le tiers des cartes , assure Laurence Tôth, attachée de presse de Jean Charest.

On a vendu des cartes de membres là où ça compte, poursuit-elle, et nous sommes convaincus qu’il n’y aura pas de gagnant au premier tour.

De son côté, l’équipe de Patrick Brown affirme avoir vendu 150 000 nouvelles cartes de membres, dans des circonscriptions où les conservateurs ont normalement de la difficulté à percer , affirme le candidat par voie de communiqué.

Dans le système pour élire le chef du PCC , chaque circonscription vaut 100 points. Une circonscription de l’Ouest canadien qui a 2000 membres a le même poids dans l’élection du chef qu’une circonscription du Québec qui compte 100 membres.

Les comtés qui ont moins de 100 membres reçoivent seulement un point par membre (30 membres valent 30 points).

On entend que M. Poilievre a vendu 70 % de ses cartes dans l’Ouest. Ce n’est pas ce qui peut le faire gagner, clame Laurence Tôth. C’est l’efficacité du vote qui compte dans un système de 100 points.

Pierre Poilievre est considéré comme le favori de la course à la direction du PCC. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le camp de Pierre Poilievre affirme de son côté avoir vendu beaucoup de cartes de membres sans pour le moment avancer un chiffre. Nos sources nous assurent cependant que le député de Carleton aurait recruté de 150 000 à 200 000 membres.

On est confiants et fiers de notre travail , affirme le sénateur Léo Housakos, de l’équipe de Pierre Poilievre. Nous demandons au parti de rendre public rapidement le nombre de membres et aussi le nombre de nouvelles cartes de membres vendues par chaque équipe pour éviter les fausses surenchères, affirme-t-il.

Les autres candidats sont Leslyn Lewis, Scott Aitchison et Roman Baber.

Le PCC affirme que, malgré les affirmations des différents candidats, il sera impossible de connaître exactement le nombre total de membres du parti avant la mi-juillet, puisque chaque carte vendue doit faire l’objet de vérifications.

Ensuite, il sera possible pour les équipes de candidats de contester la validité des cartes signées par leurs adversaires – un processus qui prendra encore plusieurs semaines.