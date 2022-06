Des projets éoliens privilégiés dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent

En décembre 2021, Hydro-Québec a lancé deux appels d’offres totalisant 780 mégawatt (MW) , dont un bloc de 300 MW de source éolienne.

En avril dernier, François Legault a également annoncé le lancement du plus gros appel d'offres en énergie renouvelable qui réservait un premier bloc de 1000 MW à la filière éolienne et un deuxième bloc de 1300 MW aux énergies renouvelables.

Les entreprises spécialisées en ce type d'énergie veulent ainsi profiter de ces contrats lucratifs.

Pour y arriver, elles doivent négocier des ententes avec les communautés locales. L’Alliance éolienne de l’Est négocie déjà avec elles.

« Tous les joueurs de l’industrie sont actuellement en pourparlers pour voir quel type de partenariat ou quel type d’entente on peut signer ensemble. » — Une citation de Simon Deschênes, président de la Régie intermunicipale de l'Énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Toutes les municipalités du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et les MRC de Montmagny et de L’Islet font partie de cette alliance.

Des projets dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent

Boralex a annoncé qu'elle souhaite implanter un nouveau parc éolien qui pourrait générer près de 400 MW dans les MRC de Kamouraska, du Témiscouata et de Rivière-du-Loup.

Ce même territoire attire Systèmes d’énergie renouvelable Canada Inc. (RES) qui propose un projet allant de 100 MW à 300 MW, soit de 35 à 70 éoliennes.

Les projets se retrouvent majoritairement dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Luc Tremblay

L'entreprise Invenergy aimerait aussi investir dans le secteur de Pohénégamook, Picard et Saint-Antonin. De 60 à 80 éoliennes pourraient fournir jusqu'à 350 MW, si elle est retenue.

Tous ces projets sont évalués à plusieurs de centaines de millions de dollars.

Ce nouveau parc éolien pourrait contenir entre 60 et 80 éoliennes (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Le secteur le plus convoité, dans les projets proposés, pour le moment, est celui de l'ouest du Bas-Saint-Laurent en raison de l’accessibilité au réseau électrique d’Hydro-Québec.

C’est ce goulot d’étranglement et les coûts d’intégration au réseau existant d’Hydro-Québec qui font en sorte que ce sont ces endroits-là qui sont privilégiés , mentionne Simon Deschênes.

Que se passe-t-il plus à l'est?

Jusqu'à présent, deux entrepreneurs se sont manifestés pour implanter des projets ailleurs que dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent.

Dans les derniers jours, la société privée Invenergy a présenté un projet éolien pour le secteur de Routhierville sur le territoire non organisé de la MRC de La Matapédia. S'il est retenu, un maximum de 60 éoliennes pourrait fournir environ 300 MW.

De son côté, l'entreprise Innergex présentera, bientôt, son projet de parc éolien dans la Baie-des-Chaleurs.

Innergex, qui possède déjà un parc éolien de 150 MW en partenariat avec les trois communautés mi’kmaw de la Gaspésie, suggère de doubler cette puissance pour le prochain appel d'offres.

Le président de l'entreprise, Michel Letellier, avance qu'il souhaiterait proposer un projet plus important, mais le réseau d'Hydro-Québec l'en empêche.

Il y a eu beaucoup de développement éolien en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent, alors on est rendu à un stade que si on en veut plus, il va falloir investir dans le réseau parce que là, on a atteint un peu les limites de la capacité du réseau , souligne M. Letellier.

Michel Letellier est président et chef de la direction chez Innergex (archives). Photo : Gracieuseté Innergex

Hydro-Québec doit corriger le tir, selon l'Alliance de l'Est, pour permettre le développement de la filière éolienne gaspésienne.

« C’est notre mandat pour la prochaine année de ''challenger'' Hydro-Québec pour construire dans les infrastructures du transport des électrons. » — Une citation de Simon Deschênes, président de la Régie intermunicipale de l'Énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Il ajoute que la Gaspésie se doit d'être bien positionnée afin de produire de l'électricité et de l'acheminer vers les milieux urbains.

L'Alliance de l'Est, partenaire indispensable de ces projets

Simon Deschênes estime que l'Alliance de l'Est est un partenaire indispensable de ces projets de parc éolien qui se dessinent sur le territoire.

À elle seule, la Gaspésie, ça aurait été très difficile de pouvoir investir à 50 % [de manière] égalitaire avec un joueur privé dans un parc de 300 MW, donc c’est un très bon placement , affirme-t-il.

« Que le parc éolien ou que le gagnant soit en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent ou à Montmagny, au final, c’est l’Alliance de l’Est qui va y trouver son compte et qui sera actionnaire égalitaire dans les prochains parcs éoliens. » — Une citation de Simon Deschênes, président de la Régie intermunicipale de l'Énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Simon Deschênes est aussi maire de Sainte-Anne-des-Monts et depuis peu président du nouveau Comité sur la production d'énergie renouvelable de l'Union des municipalités du Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-françois Deschênes

De plus, Simon Deschênes considère que l'acceptabilité sociale, qui est un critère à prendre en considération dans l'élaboration des parcs éoliens, est plus simple à obtenir avec l'Alliance de l'Est.

« On est des élus municipaux, on représente nos communautés, donc on sert d’acceptabilité sociale et en même temps, on souhaite imposer nos propres règles également auprès de l'entreprise privée. » — Une citation de Simon Deschênes, président de la Régie intermunicipale de l'Énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Il y a une douzaine d’années, nous n’étions pas les bienvenus parce qu’on allait chercher 50 % des revenus dans les poches de l’entreprise privée, mais aujourd’hui, force est de constater que les mobilisations citoyennes, l’acceptabilité sociale et la participation des Premières Nations font en sorte que ce sont ces modèles d’affaires-là qui vont réussir , lance-t-il.

M. Deschênes rappelle, par ailleurs, que le critère de participation communautaire est un des plus importants dans la grille de pondération qui permet à Hydro-Québec d'analyser les divers projets.

Au cours des prochaines années, un peu plus de 3000 MW d’énergie éolienne et d’énergie renouvelable s’ajouteront au réseau d’Hydro-Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les entreprises ont jusqu'au 21 juillet pour déposer leurs soumissions, dans le cadre de l'appel d'offres pour l'acquisition de 300 MW d'énergie éolienne.

Elles seront par la suite analysées puis le projet retenu sera annoncé en décembre, soit un an après le lancement de l'appel d'offres.

Les projets dans le secteur de l'éolien deviendront donc de plus en plus concrets au cours de l'été.

Avec les informations d'Isabelle Lévesque et de Jean-François Deschênes