La réforme sur le statut de l’artiste adoptée, à la grande joie du milieu culturel

Pour accélérer l’étude du projet de loi, son examen avait été confié à la Commission de l’économie et du travail, moins débordée que la Commission de la culture et de l'éducation. Le temps pressait, car la session parlementaire, la dernière avant les élections provinciales de cet automne, se termine le 10 juin. Or, réformer la loi sur le statut de l’artiste était une promesse faite par la CAQ en 2018.

Ceux et celles qui œuvrent dans les milieux culturels auront donc désormais un nouvel outil au moment de négocier un contrat ou de définir leurs conditions de travail, que ce soit par exemple sur un plateau de tournage, un studio d'enregistrement ou dans les coulisses d'un théâtre.

Cette loi vient en fait mettre à jour deux lois existantes sur le statut de l'artiste adoptées durant le règne libéral, en 1987 et 1988, et devenues vétustes. La nouvelle Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d'art et de la scène vient aussi élargir leur portée.

Elle devrait avoir pour effet d'assurer de meilleures conditions socioéconomiques aux artistes.

La loi vise aussi à mieux les protéger en matière de harcèlement psychologique et sexuel, de même qu'en matière de relations de travail.

Elle étend le régime de négociation d'ententes collectives aux domaines des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature.

Une grande victoire

L’adoption de la nouvelle loi a été saluée comme une grande victoire par le milieu artistique.

Enfin ! Les écrivaines et écrivains obtiennent, pour la première fois de l’histoire du Québec, le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et l’ensemble des artistes pourront dorénavant défendre leurs droits individuels et collectifs devant le Tribunal administratif du travail, qui veillera à les faire respecter , ont déclaré, dans un communiqué commun, neuf associations d’artistes, dont l’Union des artistes (UDA), l’UNEQ (Union des écrivaines et des écrivains québécois) ou encore l’APASQ (l’Association des professionnels des arts de la scène du Québec).

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre, une nouvelle époque qui commence pour les autrices et les auteurs québécois , a affirmé Suzanne Aubry, présidente de l’UNEQ, dans un communiqué séparé.

La satisfaction de Catherine Dorion

La députée de Taschereau et porte-parole de Québec solidaire en matière de Culture, Catherine Dorion, s’est aussi réjouie de l’adoption du projet de loi 35, bien qu’elle aurait aimé que le nouveau texte législatif aille plus en profondeur.

Je ne voulais pas terminer mon mandat sans avoir pu mener à terme cette importante bataille, a-t-elle réagi, dans un communiqué. Les artistes ont énormément souffert depuis deux ans, mais bien avant la pandémie, le statu quo n’était déjà plus acceptable.