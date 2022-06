Le maire Bruno Marchand était particulièrement fier de son coup cette semaine. Il a forcé le jeu dans le dossier de la qualité de l'air.

Il a convaincu le PDG du Port, Mario Girard, et le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, de travailler conjointement pour mesurer et partager les données sur ce qui flotte dans l'air de Limoilou, ce que les résidents appellent la soupe .

Depuis le débat entourant l'assouplissement de la norme de nickel, l'hiver dernier, chacun tirait sur sa couverture.

Le ministère de l'Environnement a procédé au changement de la norme contre l'avis de la Ville de Québec alors que le Port allègue qu'il n'est pas à la source de la contamination au nickel dans le secteur, sans accepter de rendre ses données publiques.

Les positions semblaient irréconciliables.

Tour de force

Les choses changent. Au cours des prochains mois, le nombre de stations d'échantillonnage va passer d’une à huit en Basse-Ville. Les données recueillies seront traitées avant d'être rendues publiques.

Le Port accepte de partager les résultats de ses deux stations déjà en opération dans Limoilou. Le PDG s'est également engagé à fournir les données recueillies à partir d'une station mobile qui sera installée sur les terrains du Port.

Jeudi, le maire de Québec a été clair. L'objectif, c'est de trouver des solutions une fois que le portrait aura été brossé. Ne plus revenir en arrière. Être imputable. C'est ce qu'il appelle un game changer .

Pari risqué?

L'initiative du maire comporte toutefois certains risques. Bruno Marchand l'a reconnu, il ne sait pas ce qui va arriver après. Quand on saura la nature des contaminants dans l'air et leur provenance. Quand on saura combien vont coûter les mesures de mitigations.

Les investissements dans des équipements au Port de Québec ou à l'incinérateur de la Ville de Québec se comptent en millions de dollars. Le vrai débat se fera à ce moment-là.

« Il n'y a aucune intention des parties prenantes ici de se couvrir le derrière. L'intention c'est de se dire on veut avoir la vérité, les faits et après ça agir. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Échaudés

La question a été posée : qui assurera le leadership si les décideurs se trainent les pieds une fois les constats faits? Les citoyens , a répondu sans détour le maire Marchand. La pression va rentrer par camion , croit-il fermement.

Ce sont les mêmes citoyens qui militent depuis 10 ans pour que la qualité de l'air soit au cœur des préoccupations des politiciens.

Les mêmes citoyens qui ont demandé au ministre de l'Environnement de répondre à leurs inquiétudes avant d'annoncer l'assouplissement de la norme de nickel.

Les mêmes citoyens qui ont installé 75 capteurs sur leurs balcons pour suivre l'évolution de la contamination de leur air.

Les mêmes citoyens qui aujourd'hui, doutent des résultats de l'approche collaborative.

L'initiative du maire de Québec est la bienvenue. Pour le reste, les citoyens modèrent leurs attentes.