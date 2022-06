Quel avenir pour Roy et Rochette chez les Remparts?

Dans le cas de l’entraîneur-chef, qui a admis mercredi soir avoir besoin d’une période de réflexion, il n’avait rien à ajouter sur le sujet vendredi matin. Comme le veut la coutume, Roy s’est contenté de rencontrer ses joueurs individuellement avant leur départ pour la saison morte.

La discussion entre le pilote des diables rouges et son capitaine se poursuivra toutefois dans les prochaines semaines, a expliqué Théo Rochette. Sous contrat avec le Lausanne Hockey Club (HC) en vue de la saison prochaine, l’attaquant suisso-canadien détient une clause lui permettant de signer un autre contrat professionnel en Amérique du Nord ou encore de revenir avec les Remparts comme joueur de 20 ans.

Théo Rochette a été tenu en échec offensivement par les Cataractes de Shawinigan, en demi-finale des séries de la LHJMQ. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Je vais en discuter avec Patrick dans les prochaines semaines, mais il n’y a rien de sûr pour le moment. Il y a le repêchage de LNH qui entre en jeu et, sinon, c’est d’essayer de déterminer ce qui est le mieux pour moi. [...] Au final, ça va être ma décision.

Revenir pour gagner

Auteur de 99 points en 66 matchs, Rochette a formé avec son coéquipier Zachary Bolduc l’un des duos les plus productifs du circuit Courteau, cette saison. Mais les deux hommes ont été les premiers à l’admettre, vendredi, ils ont été déçus de leur rendement offensif en 2e et 3e ronde des séries. Le capitaine pourrait-il être tenté de revenir pour tenter de finir sa carrière en soulevant la Coupe du Président?

La façon dont ça s’est terminé, c’était dur pour tout le monde. On ne s’attendait pas nécessairement à ça et les partisans non plus. Ça donne le goût de revenir encore plus fort l’an prochain. On sait qu’on va avoir encore une bonne équipe .

Un peu plus loin dans le vestiaire, Nathan Gaucher parlait lui aussi déjà de la saison à venir. On a vécu la défaite. L’an prochain, je ne veux plus revivre ça. On est déjà prêt et, personnellement, j’y pense souvent.

Gaucher en attente du repêchage

Le robuste attaquant n’aura toutefois pas trop de temps pour ruminer la défaite face aux Cataractes. Possible choix de première ronde au prochain repêchage de la LNH , en juin prochain, Gaucher aura l’occasion dans les prochaines semaines de passer en entrevue devant la plupart des équipes du circuit Bettman. Je pense que ça va être beaucoup d’entrevues par visioconférence. J’aime ça, honnêtement, les entrevues. J’aime voir comment les organisations pensent.

Le centre des Remparts Nathan Gaucher Photo : Jonathan Roy, LHJMQ

Bien que le Montréalais revient à Québec après son premier camp professionnel, son coéquipier Louis Crevier, lui, a vidé son casier des Remparts pour la dernière fois, vendredi.

Originaire de Québec, le défenseur format géant dit avoir profité pleinement de sa dernière saison dans les rangs juniors disputée dans sa ville natale. J’ai mon camp de développement qui s’en vient et après ce sera les camps à Chicago. Pour moi, espérons que ce sera la Ligue américaine l’an prochain et ensuite faire ma place dans l’organisation , relate le choix de 7e ronde des Blackhawks en 2020.