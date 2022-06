Ottawa accorde une aide de 13 M$ au Festival d’été de Québec

La majeure partie des fonds accordés par Ottawa provient du ministère Développement économique Canada (DEC). Une somme de 9,5 millions issue de l’initiative d’appui aux grands festivals et événements sera offerte au FEQ .

DEC accordera une aide additionnelle de 1,26 million par l’intermédiaire de son programme de mise en marché international.

De son côté, Patrimoine Canada alloue au FEQ un montant de 2,2 millions tiré du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Le ministre fédéral et député de Québec, Jean-Yves Duclos, a procédé à l'annonce des subventions au nom de ses collègues Pascale St-Onge et Pablo Rodriguez Photo : Radio-Canada / Jean-Yves Duclos

L’annonce des aides a été faite par le ministre fédéral de la Santé et député de Québec, Jean-Yves Duclos, au nom de ses collègues Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, et Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien.

Un FEQ 2022 bonifié

Même si la présentation du FEQ en 2022 n’était pas menacée par des contraintes d’ordre financier, BLEUFEU, l’organisation derrière l’événement, admet que le coup de pouce du fédéral permettra de bonifier le prochain festival.

La présidente et directrice générale de BLEUFEU, Anne Hudon, a expliqué que l’aide d’Ottawa avait permis d’organiser une soirée supplémentaire avec Charlotte Cardin, le 6 juillet.

Anne Hudon a remercié le gouvernement fédéral pour son aide « historique et extraordinaire ». Photo : Radio-Canada

C'est une bonification, c'est un petit cadeau, un projet qu'on gardait de côté [et qu’une] aide comme celle-là rend possible. Sinon, ce n'était pas possible , a indiqué Mme Hudon, qui a qualifié l’apport du fédéral d’historique et d’extraordinaire.

« Avoir l'opportunité de pouvoir compter sur un appui comme celui-là, ça fait toute la différence et ça nous donne les moyens de nos ambitions. » — Une citation de Anne Hudon, PDG, BLEUFEU

Elle a également mentionné que les fonds serviraient à faire l’acquisition de roulottes de chantier, loges pour artistes, conteneurs et bureaux qui n’étaient pas disponibles en location cette année.