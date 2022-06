Le fédéral investit 55 M$ pour l’accès à Internet haute vitesse au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement fédéral investit 55 millions de dollars pour élargir l’accès à Internet haute vitesse dans plusieurs communautés rurales et autochtones au Nouveau-Brunswick. Ce sont 11 000 foyers qui pourront bénéficier de ce financement, selon la ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings.

À Miramichi, où elle se trouvait vendredi matin pour faire l’annonce, la ministre a réitéré l’importance d’une bonne connectivité pour assurer l’essor économique des régions rurales.

Nous avons des enfants maintenant qui font leurs devoirs autour de la table à manger. Nous pouvons travailler à partir de la maison et avoir accès à des biens et des services et des rendez-vous médicaux en ligne , a-t-il souligné en conférence de presse

Les détails des projets avec les compagnies de télécommunication Rogers et Xplornet seront dévoilés au cours des semaines à venir. La ministre Hutchings a tout de même précisé que les ménages seront connectés à la fibre optique.

Il n’a pas été question, pendant l’annonce, d’un investissement conjoint de la part du gouvernement provincial. Le financement aujourd’hui ne concerne que l’argent du fédéral. Nous sommes en instance de négociation avec les provinces et les territoires , a-t-elle mentionné.

Plus tôt cette semaine, Bell a annoncé qu’elle avait des plans d’étendre l’accès à la fibre optique à plus de 20 000 emplacements au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement libéral du Canada s’est fixé un objectif de fournir l'Internet haute vitesse à tous les Canadiens d’ici 2030.

Gudie Hutchings estime qu’environ 20 000 foyers de la province n’y ont toujours pas accès et devront être inclus dans des projets futurs.

Avec les informations de La Presse canadienne