Faire enfin respecter les espaces dédiés aux personnes handicapées

À l’occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le CAPVISH et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont lancé une offensive afin de sensibiliser la population à la situation des personnes à mobilité réduite.

À travers la campagne, l’organisme et le SPVQ vont déposer des brochures sur les parebrises des véhicules qui ne respectent pas les places de stationnement réservées aux personnes handicapées.

Selon le directeur général du CAPVISH, Dominique Salgado, il devrait y avoir davantage d'espaces de stationnement réservés aux personnes avec un handicap. Photo : Radio-Canada

Peinturées de bleu et situées près des entrées des établissements, ces places encore trop utilisées par des personnes qui n’en ont pas besoin, croit le CAPVISH .

D'année en année, on s'aperçoit que les gens ne respectent pas toujours ces espaces de stationnement [réservés aux personnes handicapées] , mentionne Dominique Salgado, directeur général du CAPVISH .

Du changement réclamé

La preuve, c’est que lors des cinq dernières années, ce sont 5 217 constats d’infraction qui ont été remis pour cette raison. Avec la pandémie, le nombre de constats a diminué, indique le SPVQ .

Un changement doit s’opérer, convient Karine Vermette, une personne qui compose avec un handicap.

Il faut vraiment que les gens, un à un, comprennent que ces espaces-là sont essentiels pour nous , explique-t-elle.

Ce n'est pas normal de se demander en 2022 si on va être capable d'aller faire pipi en sortant de chez soi. Nous, en mobilité réduite, on fait pipi aussi. C'est une façon vulgaire de le dire, mais c'est la réalité , dit Ronald Pelletier, président du CAPVISH , qui espère que la campagne de sensibilisation lancée par son organisme aura un effet bénéfique sur le comportement de ses concitoyens.

Selon le CAPVISH , 160 000 personnes possèdent des vignettes qui leur donnent droit à une place de stationnement réservée au Québec.

Roger Pelletier et Karine Vermette composent avec un handicap et espèrent que la campagne lancée par le CAPVISH pourra changer les choses. Photo : Radio-Canada

Une entreprise de Lévis fait sa part

La compagnie lévisienne GO Rampe a également profité de la Semaine québécoise des personnes handicapées pour se lancer dans la fabrication d’équipements facilitant l’accès à certains loisirs.

En fait, on pense souvent à l'aspect technique, à aller à des rendez-vous médicaux, aller à l'école, aller au bureau de vote, mais le plaisir, qui y pense là-dedans? , demande le président de GO Rampe Marc Lacasse, qui a déjà été victime d’une paralysie temporaire en raison d’un AVC , il y a quelques années.

L'entreprise de Lévis espère sensibiliser plus de personnes à la cause des personnes à mobilité réduite. Photo : Courtoisie / GO Rampe

Dans cette optique, l’entreprise offre désormais des fauteuils roulants flottants, des tapis d’accès de plage et des rampes d’embarquement.

Cependant, GO Rampe ne souhaite pas seulement répondre à un besoin en fabriquant ce genre d’équipement, mais aussi sensibiliser plus de personnes à la cause.

On cherche à éveiller les consciences donc, à permettre aux gens de réfléchir à ça. [...] Il reste encore du travail à faire, et nous, on peut les aider à le faire , explique-t-il, tout en conviant les municipalités de la province et la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) à repenser les façons de faire pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès aux mêmes services que tout le reste de la population.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault