Flora Luna se prépare pour Granby

Flora Luna est un projet du féminin. Pour Geneviève Freynet, il est important de montrer les différentes perspectives données par les femmes.

« Flora Luna, c'est l’histoire d’une fleur qui s’ouvre la nuit, avec la lune qui guide son écriture et son inspiration. Pour moi, la lune a toujours été quelque chose de féminin. Il y a certainement cette connexion-là avec mon nom et le sujet que je développe dans mes chansons. » — Une citation de Geneviève Freynet, auteure-compositrice-interprète

Flora Luna est aussi un projet solo débuté à l’automne 2022 par l’auteure-compositrice-interprète qui a fait partie du programme le projet découverte proposé par les 100 Nons.

Le projet découverte profite à un artiste local afin de l’aider dans son projet de musique, de l’aider dans son développement artistique et professionnel , explique le directeur général du 100 Nons, Eric Burke. Cette personne-là représente ensuite le Manitoba au Chant’ouest.

Eric Burke, directeur général des 100 Nons, accompagne également Flora Luna à la guitare. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

C’est Flora Luna qui a été sélectionnée et qui a participé au Chant’ouest 2022.

« Je suis ressortie de là avec beaucoup de formations, des amitiés qui vont durer pour toujours et des expériences inoubliables. » — Une citation de Geneviève Freynet, auteure-compositrice-interprète

C’était vraiment le coup dans le derrière dont j’avais besoin pour vraiment démarrer mon projet et avoir la chance de travailler avec des formateurs avec qui j’ai pu mijoter mes idées. Ils ont pu me conseiller et me guider dans ce projet-là. Je me sens plus définie en tant que Flora Luna , confie Geneviève Freynet.

Cette formation initiée par le 100 Nons se poursuit dorénavant avec le Festival international de la chanson de Granby.

Geneviève Freynet bénéficiera d’un accompagnement pour l’écriture de textes et pour le travail de la voix.

Ils embauchent les meilleurs de l’industrie québécoise pour nous former, alors cela va vraiment être une superbe expérience , précise Geneviève Freynet.

« Je me sens vraiment choyée de faire partie de cette grande communauté partout au Canada et de l'Ouest en particulier. C’est un honneur pour moi de représenter l’Ouest à Granby. » — Une citation de Geneviève Freynet, auteure-compositrice-interprète

Flora Luna présentera trois chansons au Festival international de la chanson de Granby : Mon sort, L’autre bord du mur et La femme du politicien.