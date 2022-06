COVID-19 : légère hausse des hospitalisations des deux côtés de la rivière des Outaouais

Les autorités de santé publique de l’Outaouais, d’Ottawa et de l’est ontarien rapportent chacune une légère hausse des hospitalisations de patients atteints de la COVID-19 dans leur juridiction respective.

Santé publique Ottawa (SPO) signale une hospitalisation supplémentaire par rapport à la veille, pour un total de 15 au sein de ses établissements hospitaliers. Une personne se trouve aux soins intensifs à Ottawa, comparativement à deux la veille.

En Outaouais, on dénombre deux hospitalisations de plus, pour un total de 55 patients hospitalisés atteints de la COVID-19, selon les plus récentes données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Parmi ces patients, le nombre d’entre eux qui sont aux soins intensifs dans la région a toutefois diminué, passant de 2 à 1.

Le Bureau de santé de l’est de l'Ontario (BSEO) affiche sur son site, vendredi, que trois personnes déclarées positives à la COVID-19 sont hospitalisées, dont un aux soins intensifs.

Cette légère augmentation des hospitalisations dans les trois régions de santé va à l’inverse des bilans provinciaux au Québec et en Ontario.

La santé publique du Québec rapporte vendredi deux décès supplémentaires et 38 hospitalisations de moins. En Ontario, on rapporte 669 hospitalisations, soit une de moins que la veille, et huit décès supplémentaires.

Dans la grande région de la capitale fédérale, aucun nouveau décès des suites de la maladie n’a été signalé par SPO ni par le BSEO selon leurs données respectives publiées vendredi.

Depuis le début de la pandémie, 812 décès attribuables à la COVID-19 ont été recensés à Ottawa. Dans l’est ontarien, le bilan s’élève à 230.

Au moment de publier ces lignes, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais n’avait pas encore signalé si des décès supplémentaires des suites de la COVID-19 ont été recensés dans les 24 dernières heures.

Quant au nombre de nouveaux cas détectés, SPO fait état de 55 infections additionnelles pour un total de 73 642. Pour la région de l’Outaouais, les données de l’ INSPQ rapportent 20 nouveaux cas, pour un total de 39 813.

Le BSEO ne diffuse plus l’information du nombre de nouveaux cas sur son site web. Toutefois, on peut y voir que le taux de positivité poursuit sa tendance à la baisse. Ce dernier s’élève désormais à 7 %, alors qu’il dépassait légèrement ce pourcentage dans le précédent bilan.

Toutes les données liées au nombre de nouveaux cas peuvent toutefois être sous-évaluées en raison du changement d’approche en matière de dépistage instauré il y a quelques mois par le Québec et l’Ontario.