Scott Moe ira promouvoir les ressources en énergie de la Saskatchewan aux États-Unis

Selon un communiqué de presse du gouvernement, Scott Moe se rendra d’abord à New York pour mettre de l’avant les avancées de la province dans le développement durable des ressources naturelles et de la sécurité énergétique.

« Comme les États-Unis est l’allié le plus proche du Canada et l’un de ses plus importants partenaires commerciaux, il est naturel que la Saskatchewan cherche à attirer des investissements et à démontrer que nous sommes une source fiable pour de produits énergétiques en Amérique du Nord. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Scott Moe se rendra ensuite à Washington où il sera accompagné de la ministre de la Justice, Bronwyn Eyre.

Le premier ministre et Bronwyn Eyre y rencontreront des législateurs pour promouvoir la Saskatchewan comme un partenaire fiable et comme une source durable d'énergie et de ressources naturelles, dont certaines sont cruciales dans une économie du savoir.

La province rappelle que jusqu’ici, l’uranium en provenance de la Saskatchewan est utilisé pour fournir de l’électricité à près d’un foyer sur 20 aux États-Unis.

On trouve en Saskatchewan 23 des 31 minéraux de la liste des minéraux critiques du Canada dressée par Ottawa en raison de leur rôle pour la prospérité économique et pour positionner le pays en tant que chef de file de l’exploitation minière.