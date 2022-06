Edmonton doit mieux coordonner sa lutte contre l’itinérance, selon un rapport

Edmonton doit élaborer un plan pour mieux coordonner ses efforts de lutte contre l'itinérance, selon un nouveau rapport du bureau du vérificateur municipal. Une approche intégrée est nécessaire pour éviter les inefficacités organisationnelles et « s'attaquer efficacement à la nature complexe de l'itinérance », dit le rapport.

La vérification a révélé que la Ville n'a pas de plan pour définir sa stratégie et coordonner ses activités. Elle a aussi dévoilé que la Ville ne dispose pas d'un poste ou d'un organisme unique responsable de ce travail.

Le nouveau rapport sur la façon dont la Ville coordonne ses activités sera présenté aux conseillers municipaux d’Edmonton le 17 juin.

L'itinérance est un point central, pour le conseil municipal d'Edmonton, puisque la population de sans-abri de la ville a presque doublé pendant la pandémie. En avril, on en comptait environ 2700. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

La Ville mène plusieurs initiatives pour lutter contre l’itinérance. Toutefois, selon le bureau du vérificateur, rien ne relie les activités à l'échelle municipale. Ce manque de coordination a créé une compréhension incomplète du coût total de la réalisation de ces activités pour la Ville .

Après avoir rassemblé des informations sur les diverses initiatives de la Ville, le vérificateur note qu’Edmonton y a investi environ 24,8 millions de dollars en 2021.

Le rapport ajoute que le manque de coordination de la supervision rend difficile l'équilibre entre les différentes priorités opérationnelles.

Malgré le fait que certains programmes ont leurs propres mesures et objectifs, la Ville n'a pas encore développé de mesures de performance pour sa réponse globale.

Sans mesures de performance et sans évaluation, il est difficile de déterminer si le plan et les activités de la Ville en matière d'itinérance sont efficaces et ont un impact , indique le rapport.

Recommandations

Le rapport formule trois recommandations :

développer un plan de lutte contre l'itinérance à l'échelle de la Ville qui définit la stratégie ainsi qu’intègre et coordonne la réponse interne;

attribuer la responsabilité de la mise en œuvre du plan global de lutte contre l’itinérance et de ses activités;

développer des mesures de performance et évaluer si le plan global atteint les résultats souhaités.

Selon un rapport connexe, l'administration de la Ville entreprendra ces trois initiatives, dont la date de mise en œuvre est fixée au 31 décembre 2023.

Avec les informations de Stephen Cook