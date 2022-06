Qualité Motel lance un minialbum de duos improbables

Tant la pochette de l’album que le titre Les plus grands duos francophones de l'année sont teintés d’ironie. Ginette et Céline, Marie-Ève Janvier et Jean-François Breault, Érik et Sonny Caouette, Sol et Gobelet ainsi que tous les légendaires binômes de la culture francophone, au tour de Qualité Motel de jouer dans la cour des chansons à deux têtes , souligne-t-on dans le communiqué.

La pochette du minialbum de Qualité Motel « Les plus grands duos francophones de l'année » Photo : Costume

L’album regroupe Jay Scott et Marilyne Léonard, Jam Khalil et Laroie, Xela Edna et Carla Blanc, P'tit Belliveau et Franky Fade, ainsi que L'Isle et Luis Clavis dans des titres aux sonorités musicales très diversifiées.

Qualité Motel, qui se présente comme le groupe sectaire des membres de Valaire, avait sorti le mois dernier une nouvelle chanson, Su’ les fronnes, thème de sa websérie La virée du Saint-Laurent.