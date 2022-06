La semaine de travail de quatre jours: un succès à Rivière des Français

Depuis le mois de janvier, le personnel administratif de la Ville avait le choix de choisir une semaine de travail comprimée de quatre jours, après que le conseil municipal se soit prononcé en faveur d’un projet-pilote, en décembre.

Quelques employés ont choisi de conserver un horaire habituel de cinq jours, mais 95 % des employés ont choisi l’horaire de quatre jours, selon la mairesse de la municipalité, Gisèle Pageau.

Jusqu’à maintenant, c’est un grand succès. Les employés trouvent ça fabuleux parce que, chaque semaine, ils ont trois jours de congé, alors c’est plus facile de planifier des choses avec leurs familles , affirme Mme Pageau.

Les bureaux administratifs sont toujours ouverts cinq jours par semaine, puisque le projet prévoit que certains employés sont au travail du lundi au jeudi et d’autres, du mardi au vendredi.

Aussi, Mme Pageau souligne que le projet a permis de prolonger les heures d’ouverture des bureaux jusqu’à 17 h au lieu de 16h30 comme auparavant.

« Pour notre public, ils ont une demi-heure de plus chaque jour pour venir au bureau. On n’a pas eu de plaintes jusqu’à maintenant et nous sommes très satisfaits. »

Mme Pageau souligne que le projet répond à ses deux principaux objectifs, soit augmenter la satisfaction des employés et mieux servir les citoyens.

La greffière Mélanie Bouffard, dit que les employés aiment beaucoup ce nouvel horaire.

« Puisque nos heures de travail sont plus longues, ça nous donne plus de temps pour accomplir des tâches et ça nous donne un peu d’équilibre entre nos vies personnelles et de bureau. »