Le Salon du livre de l’Î.-P.-É. est de retour, au grand plaisir des jeunes lecteurs

Avec le thème Des histoires plein la tête , l’événement a ouvert ses portes au public le 1er juin, mais les élèves des écoles francophones de la province font des visites sur place depuis lundi.

Dix-sept exposants, dont des auteurs et des maisons d’édition, présentent leurs ouvrages au Salon du livre de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

L’autrice jeunesse et gestionnaire en littératie et en francisation à la Commission scolaire de langue française, Anne-Marie Rioux décrit la réaction des enfants lors des visites.

« Notre réussite, c’est de voir les élèves qui rencontrent les auteurs et les illustrateurs et de voir leurs yeux émerveillés ! » — Une citation de Anne-Marie Rioux, autrice jeunesse

D’ici la fin de l’événement, tous les élèves de la maternelle à la neuvième année des écoles francophones de l’île auront rencontré au moins un auteur ou illustrateur à l'occasion de l'événement, indique Anne-Marie Rioux qui fait aussi partie du comité organisateur.

C’est beau de voir les élèves qui entrent dans le salon avec de grands yeux, qui se promènent un peu partout et essayent de trouver les meilleurs livres pour eux, souligne l’autrice.

Isabelle Picard, ethnologue et autrice wendat, présente une activité sur les récits autochtones au Salon du livre de l'Île-du-Prince-Édouard (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Ethnologue et autrice wendat, Isabelle Picard a pris part à l’événement pour la première fois.

« Il y a des éléments de l’histoire des Acadiens et des Autochtones qui sont similaires. Les Acadiens parlent de déportation, alors que nous, on a vécu les pensionnats. C’est la survivance d’une langue et d’une culture aussi. » — Une citation de Isabelle Picard, ethnologue et autrice wendat

Elle souligne que les récits autochtones jouent un rôle formateur chez les enfants.

Pendant l’enfance, on découvre le monde et on s’ouvre à l’autre, et si on n’entend pas des récits qui parlent entre autres des Autochtones, à moment donné, on sera limités plus tard comme adultes, ajoute Isabelle Picard qui anime un cercle de discussions sur les récits autochtones vendredi soir.

Les élèves des écoles francophones de la province font des visites au Salon du livre de l'Île-du-Prince-Édouard depuis lundi. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Pour Francine Ruel, comédienne et coprésidente du Salon du livre de l’Île-du-Prince-Édouard, les livres peuvent apporter du réconfort dans des temps difficiles, comme celui de la pandémie.

On a pu voyager par les livres pendant deux ans quand même, même si on était tous arrêtés au sol. […] Ça aide à vivre ! , explique-t-elle.

La comédienne souligne aussi l’importance de la transmission des savoirs aux nouvelles générations.

Je sais que vous, ici à l’île, travaillez beaucoup à l’île avec les enfants pour les encourager à garder la langue française qui est très importante. C’est ça la passation des savoirs ! , précise Francine Ruel.

La comédienne et coprésidente du Salon du livre de l’Île-du-Prince-Édouard, Francine Ruel, a donné une entrevue à Denis Duchesne, animateur de l'émission Le Réveil Île-du-Prince-Édouard, le vendredi 3 juin. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

L’événement de 2021 annulé

La cinquième édition du Salon du livre de l’Île-du-Prince-Édouard, qui devait avoir lieu en 2021, avait été annulée en raison de la crise sanitaire.

« C’est un événement à ne pas rater, et cela n’arrive que tous les deux ans. Il est possible qu’on en ait un autre d’ici deux ans ou plus tard, on ne sait jamais ! Donc, ne ratez pas cette chance ! » — Une citation de Lucille Fontaine, coordonnatrice de l’événement

Dix-sept exposants, dont des auteurs et des maisons d’édition, présentent leurs ouvrages sur place.

Lucille Fontaine, la coordonnatrice de l’événement, explique que moins d’exposants sont présents au salon cette année à cause de la pandémie et de l’inflation.

Pour certaines maisons d’édition, le prix de l’essence et l’incertitude liée à la COVID-19 ont été des facteurs déterminants dans leur décision de ne pas venir cette année, précise-t-elle.

Le Salon du livre de l’Île-du-Prince-Édouard se poursuit au Centre Belle-Alliance jusqu’au 4 juin.

Plusieurs activités, notamment des ateliers et conférences, sont proposées aux visiteurs.