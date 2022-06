Le printemps frais et pluvieux retarde le début de la saison des feux de forêt

La saison des feux de forêt devrait offrir un répit aux Britanno-Colombiens en début d'été, car selon les prévisions du ministère des Forêts de la province, le risque d'incendie demeurera faible à cause du temps frais et pluvieux des prochaines semaines.

Le prévisionniste principal du Service des incendies de la Colombie-Britannique, Matt MacDonald, a fait cette prévision à l’occasion d’une conférence de presse en compagnie de la ministre des Forêts de la province, Katrine Conroy, vendredi matin.

Comme le manteau neigeux est encore épais, cela empêche les éclairs de déclencher des incendies, ajoute Matt MacDonald. Les orages sont généralement à l'origine d'une bonne partie des feux de forêt de la province.

Il pourrait y avoir un impact sur la saison des feux de forêt s'il y a encore des événements météorologiques extrêmes, mais ceux-ci ne peuvent être prévus que deux semaines à l'avance , explique aussi le prévisionniste.

Saison des feux tardive

La saison des feux de forêt sera plus tardive, cette année, en Colombie-Britannique.

Le service de lutte contre les incendies de forêt BC Wildfire prévoit des températures plus chaudes à la fin de juillet et envisage une seconde moitié de l’été plus active en matière d’incendies.

Si les conditions actuelles sont plutôt pluvieuses sur une bonne partie de la province, le service des incendies appelle les citoyens à la vigilance dans des régions qui connaissent des conditions plus sèches, comme le sud de Caribou ou encore la région de Thompson-Okanagan.

Des pompiers sont venus de l'Ontario pour aider la Colombie-Britannique à éteindre ses feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Jacaudrey Charbonneau

Prévenir plutôt que guérir

La province demande aux résidents de faire tout ce qui est possible pour protéger leurs résidences en suivant les recommandations contenues sur le site web de FireSmart BC et dans l’application BC Wildfire Service.

La ministre Conroy a annoncé que l’application sera mise à jour le 7 juin et que les Britanno-Colombiens pourront maintenant y rapporter des incendies et y télécharger des photos d'incendies.

Les résidents pourront aussi recevoir des notifications en temps réel et consulter des vidéos éducatives.

La Colombie-Britannique veut également travailler davantage avec les Premières Nations pour bénéficier de leurs connaissances en prévention et en lutte contre les incendies.

Dans son budget 2022, la province a prévu une enveloppe de 359 milliards $ pour la lutte contre les incendies de forêt, dont 45 milliards $ pour créer un service d’incendie en fonction toute l’année et faire davantage de prévention et d’éducation.