Bref retour en mer pour le CNM Évolution vendredi, avant un arrêt forcé par les vagues

Les départs de Rimouski à 13 h 00 et de Forestville à 15 h 15 sont donc annulés vendredi.

Le bateau reprendra le service samedi matin à 8 h, de Rimouski, indique Hilaire Journeault, propriétaire du traversier CNM Évolution qui effectue la liaison entre Rimouski et Forestville.

Le propriétaire du traversier CNM Évolution qui réalise la liaison entre Rimouski et Forestville, Hilaire Journeault. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Début de saison retardé

C'est lors d'une inspection effectuée par Transports Canada qu'un problème a été découvert sur les disjoncteurs électriques du bateau, ce qui a empêché le bateau de démarrer sa saison au moment prévu.

Hier, à 7 heures [le soir], le problème était réglé. Donc ce matin, on a fait notre premier départ vers Forestville à 8 h , soutient Hilaire Journeault.

« Tout le monde comprend que la mécanique, ça peut briser. » — Une citation de Hilaire Journeault, le propriétaire du traversier CNM Évolution

Jeudi, deux traversées étaient prévues avec environ 80 voitures qui avaient réservé leur place sur le navire. On les a rappelés. On leur a dit qu'on ne pouvait pas traverser et on a remboursé leur dépôt , assure le propriétaire.

Le premier retour en mer après deux ans de pause a donc eu lieu vendredi matin à Rimouski en direction de Forestville. Un deuxième départ en sens inverse a également pu se faire en avant-midi.

Hilaire Journeault mentionne que ce premier aller-retour entre le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord s'est bien déroulé.