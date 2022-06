Réforme municipale : 19 municipalités à la recherche d’un directeur général

C’est l’entreprise Jennifer Murray Consulting, désignée par le gouvernement provincial, qui mènera les entretiens avec les candidats potentiels et retiendra la personne la mieux qualifiée pour le poste.

Néanmoins, les communautés ne seront pas écartées du processus de recrutement. Chaque comité de transition aura des sous-comités de ressources humaines d’environ 3 à 4 personnes avec un droit de regard sur le choix du futur candidat.

Restructuration majeure, mais pas de pertes d’emploi

Le comité de transition de l’entité 11 a opté pour ouvrir le poste de directeur général au grand public.

La municipalité, maintenant connue sous le nom de Belle-Baie et qui regroupe la ville de Beresford, les villages de Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte, en plus des districts de services locaux (DSL) limitrophes, compte actuellement trois directeurs généraux.

Le facilitateur, Frédérick Dion, explique que cette décision suit les bons principes en matière de gouvernance et respecte la recommandation initiale incluse dans le livre blanc. Lorsqu’il y avait plus qu’une entité municipale qui se regroupe, automatiquement c’est l’ouverture d’un poste public qui doit avoir lieu , renchérit-il.

Il ajoute que le processus de recrutement n’est pas un désaveu du travail des directeurs généraux actuels. Il est plutôt question, d’après lui, d’agir dans un souci de transparence et de confiance envers les citoyens des différentes communautés amalgamées.

C’est évidemment un contexte qui n’est pas facile pour tout le monde, mais en même temps, il y a une nécessité de valider les compétences, de s’assurer qu’on a les bonnes personnes dans les bons postes , expose-t-il.

Personne d’ailleurs ne perdra son emploi au sein des nouvelles administrations municipales. C’est une directive claire du ministère. Ces gens-là vont se retrouver dans des fonctions à l’intérieur de la municipalité , assure le facilitateur de l’entité 11 et de quatre entités additionnelles.

Un stress dans nos vies

L’entité 14 – Caraquet, Bas-Caraquet et les DSL environnants – suivra elle aussi un processus de recrutement pour déterminer qui sera à la tête de la direction.

Le directeur général du village de Bas-Caraquet, Dave Cowan, se range derrière la décision de son comité de transition, qui voulait un processus juste et équitable, dit-il, mais admet qu’il a eu un petit choc en apprenant la nouvelle. On ne peut pas se cacher que ça crée un stress dans nos vies , confie-t-il.

S’il n’a aucun contrôle sur la suite des événements, il garde tout de même espoir que son homologue de Caraquet et lui pourront continuer à faire le travail déjà entamé, parce que je pense qu’on fait un bon travail .

Une entente à l’interne

Le comité de transition de l'entité 38 a accepté la proposition des deux directeurs généraux. Photo : Radio-Canada

Direction sud-est, dans l’entité 38, désormais baptisée Cap-Acadie. Là-bas, on a décidé de faire les choses différemment.

Yves Leger et Stéphane Dallaire, respectivement directeurs généraux de Beaubassin-est et Cap-Pelé, ont convenu d’une entente à l’amiable que le comité de transition a acceptée.

Stéphane Dallaire maintiendrait ses fonctions à titre de chef de la direction alors qu’Yves Léger assumerait le rôle de greffier, et les deux travailleraient en tandem.

Avec la nouvelle entité, c’est certain qu’on va devenir une ville d’ampleur, alors ça va être difficile pour la personne à la direction générale de faire les deux postes, c’est pourquoi on pense que c’est plus avantageux de créer deux postes , détaille Stéphane Dallaire.

Je dirais qu’on est deux personnes différentes mais on se complète très bien , dit Yves Leger. Pour des raisons personnelles, il a préféré renoncer à la position de directeur général. J’ai Beaubassin à cœur mais j’ai aussi d’autres aspirations, j’ai une famille, j’ai pleins de différentes raisons que je dois considérer.

Il explique que des discussions les ont menés à emboîter le pas dans cette direction.

En définitive, ce sera au ministre Daniel Allain d’officialiser la nomination des directeurs généraux pour chacune des 77 entités nouvellement créées.

À s’en fier au calendrier de la réforme sur la gouvernance locale, ces décisions devraient être prises au plus tard le 1er septembre.