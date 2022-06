Les plus grands succès de Leonard Cohen dans un nouvel album

Suzanne, Dance Me to the End of Love, et Hallelujah font partie d’un nouvel album de Leonard Cohen qui sort ce vendredi 3 juin. 17 chansons qui couvrent, pour la première fois, l’ensemble de sa carrière.

Hallelujah & Songs from His Albums comprend une prestation inédite de Hallelujah captée lors du Festival de Glastonbury en 2008. L'album est offert dès maintenant en version numérique. Il sortira cet automne en versions CD et disque vinyle bleu translucide (2LP), ce dernier sera offert en édition limitée.

Ce nouvel album se veut un complément au documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, présenté en primeur au plus récent Festival de Venise et qui sera diffusé au festival de Tribeca en juin.

Ce documentaire explore la vie du défunt chanteur et poète montréalais à travers l’histoire de l’une de ses chansons les plus connues, Hallelujah. Il a été réalisé par Dan Geller et Dayna Goldfine et s’est inspiré du livre The Holy or the Broken: Leonard Cohen, Jeff Buckley & the Unlikely Ascent of Hallelujah, de l’auteur Alan Light.

La production de ce documentaire avait été approuvée par Leonard Cohen juste avant son 80e anniversaire en 2014.

L’album inclut aussi les chansons I'm Your Man, In My Secret Life, Recitation w/ N.L. (A Thousand Kisses Deep) et Thanks for the Dance.