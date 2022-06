Un doctorat honoris causa remis à Mario Mimeault

Spécialiste de l'histoire de la Gaspésie et des pêches canadiennes, cet hommage souligne plus de 30 ans de recherches historiques.

Ça fait un petit frisson. Ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir une reconnaissance comme celle-là , répond Mario Mimeault quand on lui demande comment on se sent après de tels honneurs.

L'historien est d'autant plus fier que cet hommage vient couronner un travail scientifique effectué en région.

« Et ça m'arrive à partir de la Gaspésie, une région à partir de laquelle, je voulais faire mon travail. » — Une citation de Mario-Mimeault, historien

Originaire de Rimouski, Mario Mimeault raconte qu’il s’est d’abord intéressé au régime français, une période historique qu’il considère comme peu étudiée. La difficulté pour la plupart, c’est de lire des textes écrits à la mitaine, pour la plupart très mal écrit, ça fait fuir les chercheurs , explique M. Mimeault.

Les recherches sur la Gaspésie et les pêches sont venues par la suite avec son emploi en Gaspésie. Là aussi, note-t-il, ce sont des domaines de recherche peu fréquentés. Je me suis retrouvé dans un champ de fraises et il n’y avait personne pour les cueillir. Le champ de la recherche maritime et surtout halieutique, centré sur les pêches, était désert dans le monde de la recherche et il est toujours désert dans le monde de la recherche.

Passionné par ses sujets d'études, Mario Mimeault souhaitait rendre l’histoire passionnante. Il a enseigné l’histoire à l’école polyvalente C.-E.-Pouliot de Gaspé et à l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard jusqu’en 2003.

Ancienne élève de Mario Mimeault, la conservatrice du Musée de la Gaspésie, Vicky Boulay, se souvient d’un homme engagé envers ses élèves. J’ai une certaine aisance ou un intérêt pour l’histoire, raconte Mme Boulay, mais il y en a qui n’ont pas fait ça comme profession, mais pour qui Mario a eu un grand impact.

Le secret de cette réussite? Mario Mimeault explique qu’il a souvent cherché à donner des exemples locaux, proches de la réalité des jeunes pour illustrer certaines notions historiques.

L'historien Mario Mimeault et le conseiller municipal de Rivière-au-Renard, Réginald Cotton en discussion avec Maude Rivard, lors d'une émission spéciale à Rivière-au-Renard (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

L’historien a également été un chroniqueur et invité de plusieurs émissions de radio et de télévision, tant au Québec qu’en Europe. Ces incursions dans le monde de la communication à Radio-Gaspésie et à Radio-Canada restent parmi les expériences qu’il a particulièrement aimées.

Des prix prestigieux

L'enseignant obtient un doctorat en sciences historiques de l’Université Laval en 2011.

Parmi ses travaux, ceux sur la famille Lamontagne, des industriels de la pêche et du bois de la Haute-Gaspésie, demeurent à ses yeux les plus intéressants.

Une volumineuse correspondance des membres de cette famille, dispersée aux quatre coins de l’Amérique du Nord, soit 2000 lettres qui s’étalent sur une période de 75 ans, a été à la base de sa thèse de doctorat.

Ç’a été reconnu comme le meilleur doctorat au Canada français en 2013. Le livre qui en est sorti en 2014, ç’a été le meilleur livre scientifique reconnu dans la francophonie canadienne. Ç’a été le déclencheur sur le plan de la communication écrite , commente Mario Mimeault.

Sa contribution à l’histoire de la Gaspésie et des pêches reste d’ailleurs exceptionnelle.

La qualité et la pertinence du travail de l'historien ont notamment été soulignées par le Prix du Gouverneur général, le Prix Lionel-Groulx de l’Institut d’histoire de l’Amérique française et le Prix Percy-W.-Foy remis par la Société généalogique canadienne-française de Montréal.

Aujourd’hui âgé de 77 ans, l’homme demeure toujours un conteur captivant.