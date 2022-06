Bientôt une université du 3e âge au centre commercial Fleur de Lys

Les sessions dureront entre six et dix semaines et se dérouleront dans les nouveaux locaux que l’ UQTR occupe depuis septembre dernier, dans le centre commercial Fleur de Lys, dans le quartier Vanier.

Sciences humaines et sociales, arts, culture, histoire-géographie ou politique… les thèmes abordés seront variés.

La programmation sera dévoilée le 20 juin et les inscriptions se feront à la fin août , renseigne Marie-Christine Fortin, coordonnatrice du campus de l’ UQTR à Québec.

En plus des cours proposés, les étudiants de l'université du 3e âge de l'UQTR pourront assister à des conférences thématiques. (Archives) Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Cette université du 3e âge s’adresse à toute personne de 50 ans et plus. Hormis cet impératif d’âge, tout le monde peut s’inscrire.

Aucun diplôme minimal ou formation n’est requis. Les frais d’inscription oscilleront entre 80 $ et 120 $ pour la session , ajoute Marie-Christine Fortin.

Une cinquantaine d'étudiants par cours comme cible

Avec cette nouvelle université du 3e âge, l’ UQTR en aura dorénavant deux. La première étant à Trois-Rivières et celle-ci donne satisfaction.

Elle fonctionne très, très bien. La plupart des cours atteignent leur pleine capacité. On a même des apprenants qui partent de Québec et viennent à Trois-Rivières pour suivre leurs cours.

Partant de ce constat, l'expansion de l’ UQTR à Québec s’est imposée tout logiquement. Les cibles sont d’une cinquantaine de personnes en présentiel et autant qu’il se peut en mode hybride.

Notre campus est pourvu d’installations technologiques à la fine pointe qui permettent et facilitent l’enseignement à distance , souligne la coordonnatrice.

L'UQTR a signé un bail de 15 ans avec Trudel Alliance pour son campus universitaire sur le site de Fleur de Lys. Photo : Courtoisie / Université du Québec à Trois-Rivières

Suivre des cours quand on a 50 ans et au-delà apporte bien plus que de nouvelles connaissances.

Ça maintient un niveau élevé de fonctionnement cognitif et ça renforce l’estime de soi, tout en nous permettant de continuer à nous réaliser , liste Carole Rivard-Lacroix, la présidente de l’Association étudiante de l’Université du troisième âge de l’Université Laval.

Depuis 2004, elle enchaîne les sessions et en parle avec ferveur. Ça fait partie de mon vieillissement actif et en santé. Je suis fort heureuse d’avoir découvert ça.

Briser l'isolement

Au hasard de ces cours, cette psychologue industrielle et organisationnelle de formation a même renoué avec d’anciens collègues de travail qu’elle avait perdus de vue et qui, comme elle, ont décidé de retourner en classe.

L’université du 3e âge, c’est bien plus que de l’enseignement. Ça aide à briser l’isolement. Comme présidente de l’association étudiante, je l’entends fréquemment, le besoin que les gens ont de se retrouver, de sortir de chez eux et de faire des choses ensemble.

La moyenne d'âge des étudiants de l'université du 3e âge de l'UL est de 68 ans. (Archives) Photo : Radio-Canada

Marie-Christine Fortin croit elle aussi en cette dimension sociale que les quinquagénaires et leurs aînés peuvent trouver en s’inscrivant à une université du 3e âge.

Ce sont des gens qui se côtoient chaque semaine, des liens d’amitié se créent. Au sortir des années difficiles qu’on vient de traverser, c’est une démarche qui peut faire du bien. Ça peut faire du bien de se voir ailleurs qu’à travers un écran.