Inondations : les 2,5 M$ du fédéral ne suffisent pas, selon le chef de Peguis

Services aux Autochtones Canada (SAC) a confirmé cette semaine son engagement à fournir les fonds. Jusqu’à maintenant, 2 millions de dollars ont été versés à Peguis et le reste devrait arriver bientôt selon Glenn Hudson.

D’après M. Hudson, la communauté a demandé 5 millions de dollars pour combattre les inondations ainsi que pour réparer et nettoyer les dégâts causés par l’eau.

[ SAC ] nous a confirmé que ces coûts seraient couverts parce qu’une Première Nation ne peut évidemment pas tout absorber avec le budget annuel. Nous avons besoin d’eux en termes de mesures d’urgence , dit Glenn Hudson.

Les fonds arrivent alors que 1500 évacués reviennent dans la communauté et constatent les dégâts. Le chef de Peguis dit qu’environ 700 résidences ont été endommagées et que 170 d’entre elles auront besoin de nouvelles chaudières et de réservoirs d’eau chaude.

« C’est l’inondation la plus dévastatrice de notre histoire. » — Une citation de Glenn Hudson, chef de la Première Nation Peguis

M. Hudson précise que 64 résidences supplémentaires ont été inondées cette semaine avec la dépression du Colorado qui a frappé le Manitoba, amenant avec elle de la pluie et du vent.

Une demande préventive de fonds refusée

Glenn Hudson avait précédemment dit à CBC /Radio-Canada que le gouvernement fédéral avait rejeté une demande de fonds en prévision des inondations provenant de Peguis en mars dernier. La communauté a demandé 1,5 million de dollars à SAC .

« Le Programme d'aide à la gestion des urgences de SAC , qui rembourse les dépenses à la réponse aux urgences, [...] n’a pas pu être utilisé puisque le bulletin hydrologique à l’époque indiquait un faible risque d’inondation. » — Une citation de Déclaration de Services aux Autochtones Canada, 2 juin 2022

M. Hudson affirme quant à lui que Peguis fait régulièrement des demandes au gouvernement fédéral et reçoit environ 1 million de dollars au printemps pour se préparer aux possibles inondations.

D’après le chef, des résidents de la région prédisaient des inondations importantes en raison de la grande quantité de neige tombée au printemps, ce pour quoi la communauté a demandé plus de fonds cette année. Nous n’avons rien reçu avant d’être en intervention , affirme-t-il.

Selon un porte-parole de Services aux Autochtones Canada, 1 million de dollars ont été versés le 31 mai, plusieurs semaines après le début des évacuations.

Un montant additionnel de 1,5 million de dollars a été approuvé, dont 1 million déjà reçu par Peguis. Les 500 000 $ restants devraient être transférés d’ici la fin de la semaine.

Avec 64 résidences supplémentaires endommagées et l’opération de nettoyage en cours dans la communauté, le chef Glenn Hudson espère que le gouvernement continuera son soutien.

Pour limiter les dégâts à long terme, il faudra encore un à cinq ans. Cependant, nous sommes encore à risque d’inondation, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement .

Avec les informations de Bryce Hoye.