Le rappeur de Québec KJT surfe sur la vague

Rencontre avec l'artiste.

Tous les mardis soirs, tu animes et tu performes sur la scène du District Saint-Joseph lors des mardis Open jam. En quoi consistent ces soirées?

KJT : Ici, c’est tous les musiciens qui sont les bienvenus. C’est vraiment des musiciens, des instrumentistes qui jouent de la batterie, du clavier, de la guitare dans tous les styles. Donc ici c'est une scène ouverte, tous les mardis, c'est gratuit. J'ai tellement vu de magie s'opérer sur cette scène-là!

Tu as été élu grand champion de la saison 2 de l’émission La fin des faibles. Ça a dû être un moment fort pour toi?

KJT : Bien sûr. La fin des faibles pour moi, c'est vraiment un accomplissement qui est très grand. J’ai mis des efforts, de l'énergie, donc ce n'est pas arrivé par hasard, mais pour de vrai, ça représente une validation qui est inestimable pour moi.

Comment as-tu vécu cette compétition?

KJT : C'était quand même beaucoup de stress, en peu de temps, mais j'avais confiance. Je m'étais préparé, j'avais fait mes devoirs, j'avais pratiqué, j'avais amélioré mon improvisation qui était vraiment mon talon d'Achille. Je l'ai vraiment vécu comme une aventure en équipe, plutôt qu'une compétition avec des adversaires. J'ai senti une fraternité. C'était une compétition contre soi-même finalement parce que les épreuves, il fallait individuellement bien performer, c'était un challenge personnel.

Qu'est-ce qui t'inspire lorsque tu écris des chansons?

KJT : Je laisse beaucoup la sonorité me guider pour avoir une espèce de fluidité. J'aime mélanger le fond et la forme, mais jamais au détriment du fond. J'aime avoir des punch lines qui vont avoir un sentiment de Eurêka! Pour moi, ce qui est important dans le rap, c'est de trouver des jeux de mots qui n'ont pas été encore faits, trouver des rimes très riches, des punchs, des chutes, m'amuser avec le champ lexical.

Le rap se démocratise de plus en plus, les gens apprécient davantage ce style musical. Le ressens-tu comme ça, toi aussi?

KJT : Oui, je le ressens comme ça. Il y a même des gens qui l'ont nommé. Il y a quelqu'un qui m'a dit : tu m'as réconcilié avec le rap. Je remarque qu'il y a des gens de tous les horizons, de tous les âges qui découvrent et redécouvrent le rap.

C'est une musique qui évolue également?

KJT : Le rap évolue, car c'est une réflexion de la société. On est des narrateurs de ce dont on est témoins. Le rap prend des positions des fois qui ne sont pas toujours le fun, mais des positions qui sont nécessaires. Je peux comprendre que les gens ne soient pas nécessairement naturellement attirés par ça car il faut décoder, décrypter le langage avant de pouvoir vraiment apprécier les subtilités, mais je pense que de plus en plus les gens commencent à comprendre le langage du rap.

Quels sont tes prochains projets?

KJT : Dans le futur proche, je compte faire un album qui serait mon premier en carrière, un album que je caresse depuis tellement longtemps. Maintenant, j'ai vraiment le vent dans les voiles, je n'ai plus d'excuse pour ne pas le faire. L'album va s'appeler Lettres de noblesse, les chansons sont écrites, composées, la musique est prête, mais je n'ai pas de date précise à te donner pour sa sortie. J'ai aussi du matériel inédit de mon expérience à la Fin des faibles que je veux publier sur ma chaine YouTube.

KJT, ça veut dire quoi?

KJT : Quand j'ai commencé à rapper, je voulais pas avoir de pseudonyme. Je voulais juste avoir mon vrai nom, mais c'est juste moi qui n'avais pas encore compris les codes. Puis j'ai discuté avec un collègue qui est dans le groupe Loco Locass qui m'a fait comprendre que les artistes ont le privilège de pouvoir se nommer eux-mêmes. Je n'avais pas d'idée puis la conversation a terminé sur : en tout cas, cogite là-dessus! Alors j'ai cogité là-dessus. Ça prend un accent québécois pour comprendre le jeu de mot KJT.